Téléverbier : bénéfice net en forte hausse en 2016-17

26/02/2018 | 08:41

Téléverbier publie un résultat net part du groupe de 0,8 million de francs suisses (0,8 million d'euros) au titre de son exercice 2016-17, contre 0,2 million un an auparavant et légèrement supérieur à ses attentes (0,3 à 0,5 millions de francs).



Toujours en francs suisses, l'EBITDA s'établit à 14,4 millions, soit une marge améliorée de 0,9 point à 28,6% pour un chiffre d'affaires de 50,3 millions, en croissance de 1,7% avec notamment par une activité remontées mécaniques en hausse de 3,6%.



Un dividende de 0,25 francs par action sera proposé pour une mise en paiement effectuée le 20 avril. 'Cet hiver, contrairement aux années précédentes, la neige est largement au rendez-vous', note par ailleurs le groupe suisse de remontées mécaniques.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.