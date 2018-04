Les concurrents de Temenos au rachat de Fidessa ont jusqu'au 20 avril

Zurich (awp) - Dans le cadre de l'acquisition du groupe Fidessa projetée par Temenos, le régulateur britannique a fixé un délai aux concurrents potentiels du développeur genevois de logiciels bancaires pour déclarer leur flamme. La société de participations Ion Investment Group et le développeur américain SS&C Technologies ont jusqu'au 20 avril pour manifester leur intérêt, pouvait-on lire mardi sur le site du "Panel on Takeovers and Mergers".

Temenos avait indiqué en février être parvenu avec le conseil d'administration de Fidessa à un accord sur une offre de rachat. Cela n'a pas empêché la firme britannique d'annoncer début avril l'intérêt des deux nouveaux acheteurs potentiels. Les actionnaires doivent se prononcer sur l'offre de Temenos le 27 avril.

Ion et SS&C ont maintenant jusqu'au soir du 20 avril pour déclarer soit leur "ferme intention de soumettre une offre" ou l'absence de celle-ci, selon le régulateur britannique. Fidessa et Temenos, mais aussi Ion et SS&C se sont déclarés en accord avec cette disposition réglementaire.

Temenos a proposé de racheter les actions de Fidessa au prix de 35,67 livres sterling, ce qui valorise l'entreprise à près de 1,4 milliard de livres, soit près 1,8 milliard de francs suisses au cours actuel.

Le développeur britannique spécialisé dans le négoce d'actions et de dérivés a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 354 millions de livres et a dégagé un bénéfice net avoisinant les 36 millions. Temenos a pour sa part bouclé l'exercice 2017 sur des recettes de près de 737 millions de francs suisses.

