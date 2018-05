Temenos reçoit une commande en Irlande

Données financières ($) CA 2018 845 M EBIT 2018 252 M Résultat net 2018 170 M Dette 2018 134 M Rendement 2018 0,49% PER 2018 54,75 PER 2019 43,19 VE / CA 2018 11,1x VE / CA 2019 9,67x Capitalisation 9 217 M Graphique TEMENOS GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TEMENOS GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 121 $ Ecart / Objectif Moyen -7,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David Arnott Chief Executive Officer Andreas Andreades Executive Chairman Max Chuard Chief Operating & Financial Officer André Loustau Chief Technology Officer George Koukis Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TEMENOS GROUP 3.76% 9 217 MICROSOFT CORPORATION 9.97% 731 133 RED HAT 38.30% 29 511 HEXAGON 20.69% 19 361 SPLUNK INC 29.47% 15 550 CITRIX SYSTEMS 19.58% 14 435