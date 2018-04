Temenos surclassé dans la reprise de Fidessa, qui soutiendrait l'offre d'Ion

Données financières ($) CA 2018 844 M EBIT 2018 259 M Résultat net 2018 174 M Dette 2018 107 M Rendement 2018 0,51% PER 2018 49,65 PER 2019 40,13 VE / CA 2018 10,4x VE / CA 2019 9,10x Capitalisation 8 671 M Graphique TEMENOS GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TEMENOS GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 125 $ Ecart / Objectif Moyen 2,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David Arnott Chief Executive Officer Andreas Andreades Executive Chairman Max Chuard Chief Operating & Financial Officer André Loustau Chief Technology Officer George Koukis Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TEMENOS GROUP -4.88% 8 671 MICROSOFT CORPORATION 12.31% 742 568 RED HAT 34.61% 28 616 HEXAGON 25.38% 21 200 SPLUNK INC 27.85% 15 383 ATLASSIAN CORPORATION PLC 36.80% 14 415