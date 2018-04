FORTNITE : meilleurs revenus de tous les temps pour un jeu vidéo

Le jeu vidéo de tir et combat sorti en été 2017 bat tous les records. Cette tendance pourrait en faire le jeu le plus rentable de tous les temps

Vincent Bolloré ne s’y était pas trompé. Vivendi avait pris une participation dans Ubisoft (de 27%) et quand il revend ses parts en début 2018, il réalise une plus-value de 50% en deux ans ! L'action Ubisoft est quant à elle en croissance de +765% depuis 5 ans.

L’industrie du jeu vidéo génère énormément d’argent, s’adressant aux adolescents principalement mais aux jeunes adultes également, et ce dans le monde entier.

Fortnite est un jeu dit de « Battle Royale » (jeu de tir et de survie), au graphisme pas très sophistiqué, plutôt de type cartoon, mais très bien scénarisé, qui a pris 7 ans de développement à l’éditeur Epic Games filiale de l’incontournable Tencent.

Fortnite a décliné progressivement son jeu dans tous les supports d’utilisation : PC et consoles à sa sortie, Apple récemment, et Android très prochainement.

Sur mobile, Fortnite est sur une tendance qui détrône les succès déjà énormes comme Candy Crush Saga ou Pokémon Go. Idem sur PC où le jeu dépasse le fameux PlayerUnknown’sBattleGrounds. Les chiffres sont impressionnants : 15 millions de dollars de revenus sur Apple, seulement au cours des trois semaines récentes, 126 millions de dollars de revenus cumulés sur le seul mois de février, et il y aurait plus de joueurs Fortnite chaque mois que Grand Theft Auto 5, autre gros succès des jeux.

Fortnite est un jeu free-to-play, c’est-à-dire que les joueurs jouent gratuitement jusqu’à ce qu’ils achètent une arme particulièrement efficace ou participent à un challenge.

Les axes de développement sont nombreux : Fornite sera donc prochainement disponible sur Android, soit sur 80% des smartphones dans le monde ; une version améliorée sortira également en fin d’année (au moment des fêtes…) ; et il se dit qu’il devrait être intégré dans des compétitions de e-sport.