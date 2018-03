Terreïs : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Terreis vient de publier ses résultats annuels pour 2017. Ainsi, la foncière parisienne a enregistré un ANR de liquidation EPRA de 51,12 euros par action, en progression de 13,4 %.« La stratégie de recentrage sur Paris QCA continue de porter ses fruits », explique la société, dans son communiqué. Par ailleurs, les revenus locatifs Tertiaire parisien s’établissent à 60,5 millions d’euros (+6,2 %) et le patrimoine réévalué à 2,090 milliards d’euros (+7,5 %). Compte tenu de ces performances, Terreis proposera un dividende de 0,81 euro par action, en hausse de 2,5%.ANR (Actif net Réévalué)Au contraire de l'Actif Net Comptable, l'Actif Net Réévalué d'une entreprise se base sur la valeur vénale et non comptable des biens détenus.Calculé en soustrayant de la somme des actifs non retraités de la société, l'ensemble des dettes contractées, l'Actif Net Comptable ou ANC n'est utilisé qu'à titre d'information car il ne correspond pas à la réalité des actifs de l'entreprise.