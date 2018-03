Terreïs : hausse de 13,4% de l'ANR par action en 2017

13/03/2018 | 15:13

Terreïs a publié un ANR de liquidation EPRA de 51,12 euros par action au 31 décembre 2017, en croissance de 13,4% en un an, ainsi qu'un ANR de remplacement de 57,20 euros par action (+12,8% rapport à fin 2016).



'Cette progression reflète et valide la stratégie de concentration des actifs sur le QCA parisien, et l'effet mécanique du remboursement de la dette amortissable annuellement qui constitue un élément spécifique du modèle économique de Terreïs', explique la foncière.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 4 mai de fixer à 0,81 euro par action le dividende au titre de 2017, soit une hausse de 2,5%. Un acompte de 0,40 euro ayant déjà été versé en novembre dernier, le solde sera mis en paiement le 17 mai.



