Tesco : La valeur du jour en Europe - TESCO dépasse les attentes avec ses résultats annuels

Tesco (+5,52% à 221,9 pence) occupe la première place du FTSE 100 britannique après avoir dévoilé des résultats annuels qui ne font que renforcer la crédibilité de son objectif de rentabilité 2019/2020. A cet horizon, le distributeur britannique vise une marge opérationnelle comprise entre 3,5 et 4%. Sur l'exercice 2017/2018, clos fin fin février, Tesco a vu son bénéfice opérationnel progresser de 28,4% (+25,9% à changes constants) pour atteindre 1,64 milliard de livres. Il dépasse son propre objectif d'"au moins 1,575 milliard de livres sterling" et le consensus de 1,60 milliard.Surtout, il a représenté 2,9% du chiffre d'affaires du groupe. Plus significatif pour les analystes, la marge de Tesco est ressortie à 3% sur le seul second semestre. "Ces chiffres incluent un bénéfice de 31 millions de livres sterling lié à des opérations immobilières, ce qui correspond à un bénéfice de 33 millions de livres au premier semestre mais à une perte de 2 millions au second. En données ajustées, la marge de Tesco aurait augmenté de 65 points de base au second semestre, ce qui correspond à une forte accélération par rapport au six mois précédent (+38 points de base)", commente Barclays."Cela va entrainer un relèvement significatif des estimations pour l'année prochaine, renchérit Bernstein. La base du consensus est désormais supérieure de 9% à ce qui était prévu et l'amélioration des résultats se fait plus rapidement".Également enthousiaste, UBS souligne pour sa part que les perspectives de Tesco sont d'autant plus crédibles qu'il va bénéficier de l'intégration du grossiste Bookert acquis l'an dernier. Or, "ils est plaisant de voir la forte dynamique qui est celle de Booker pour ses débuts au sein de Tesco. Sa croissance organique a atteint 9,9% au quatrième trimestre et son bénéfice opérationnel est supérieur de 5 millions de livres à notre estimation pour le début de la consolidation".La principale raison de ce succès de Tesco en 2017/2018 est la vigueur de son marché domestique. Dans la zone Royaume-Uni/Irlande, son bénéfice opérationnel est ressorti à 1,053 milliard de livres sterling alors que le consensus le donnait à seulement 996 millions. Tesco explique qu'il a limité ses opérations promotionnelles tout en négociant avec ses fournisseurs pour compenser un environnement de plus en plus inflationniste outre-Manche. Les ventes du groupe sur son marché domestique ont progressé de 2,3% en organique l'an dernier.Au total, Tesco a vu ses ventes annuelles croitre de 0,7% en organique à 51 milliards de livres.