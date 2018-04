Tesco : grimpe après ses résultats annuels

11/04/2018 | 11:05

Tesco grimpe de 5,6% à Londres, entouré après l'annonce par le géant britannique de la distribution alimentaire d'un chiffre d'affaires en croissance de 2,3% à 51 milliards de livres sterling au titre de son exercice clos le 30 mars.



Le profit opérationnel hors exceptionnel a augmenté de 25% à taux de changes constants pour atteindre 1,64 milliard de livres, battant ainsi le consensus qui était de 1,6 milliard, de même que sa marge 'UK & ROI' (2,3% contre 2,2% attendu).



De plus, Tesco annonce qu'il prévoit une reprise de la distribution de dividendes, proposant ainsi trois pence par action au titre de l'exercice, pour refléter une 'performance améliorée' et la confiance de la direction.



