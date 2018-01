Tesco-Ventes de Noël décevantes, le titre chute

Les analystes tablaient sur une progression des ventes de 2,4% à 3,2% sur les six semaines. Le groupe a précisé que la demande de produits alimentaires frais a été forte, mais que la faiblesse des ventes hors alimentation et habillement, ainsi que la perte d'un fournisseur de tabac, avaient pesé.

Le titre chute de près de plus de 4% vers 09h00 GMT, une des plus fortes baisses de l'indice large européen Stoxx 600, et pèse sur l'indice de la distribution qui cède 0,65%, plus mauvaise performance sectorielle en Europe à ce stade.

"Nous avons continué à surperformer le marché pendant cette période (des fêtes), surtout dans les produits frais, grâce à notre offre la plus competitive depuis des années", a déclaré son directeur général Dave Lewis, tout en ajoutant que la faillite de son fournisseur de tabac Palmer & Harvey avait "terni des résultats par ailleurs exceptionnels sur la période".

Tesco a toutefois indiqué qu'il restait confiant en ce qui concerne sa prévision pour l'ensemble de l'année et qu'il était sur la bonne voie pour réaliser ses ambitions à moyen terme.

Le groupe, qui a été restructuré par son directeur Dave Lewis à la suite d'un scandale comptable en 2014, a également publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice décalé, qui est ressorti en hausse de 2,3% à périmètre comparable, après avoir augmenté de 2,1% au deuxième trimestre.

Sainsbury's, la deuxième chaîne britannique de supermarchés, et Morrisons, la quatrième, ont annoncé mercredi pour leur part une croissance des ventes supérieure aux attentes sur la période des fêtes de fin d'année.

(Paul Sandle, Juliette Rouillon pour le service français)