TESLA : évoque un départ de feu minime dans son usine de Fremont

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Mardi matin, un départ de feu survenant dans notre usine de Frémont a été aussitôt contenu et éteint en quelques secondes », a expliqué un porte-parole de Tesla joint par AOF. « Il n’y a eu aucun blessé et la production de nos véhicules a pu reprendre normalement dans la foulée », a-t-il ajouté. Tesla réagissait aux informations de CNBC. Le média américain expliquait que la production aurait été brièvement interrompue mardi dernier, au matin, dans l'usine de Fremont (Californie) du groupe américain. La cause serait un incendie dans un atelier de peinture, selon le média américain.En pré-ouverture des marchés américains, ce départ de feu a ravivé les interrogations des investisseurs concernant la montée en cadence de la production de la Model 3, un véhicule déterminant pour l'avenir de Tesla.Rappelons que la firme d'Elon Musk avait manqué son objectif de production pour la Model 3 à la fin du 1er trimestre. Ainsi, la compagnie avait indiqué avoir produit un peu plus de 2 000 véhicules de ce type lors de la dernière semaine de mars, contre un objectif de 2 500 unités.Toutefois, Tesla a confirmé que la cadence allait s'accélérer progressivement pour atteindre le seuil des 5 000 unités produites par semaine d'ici la fin du second trimestre.Vers 15h40, le titre Tesla ne cède plus que 0,38% à 304,44 dollars.