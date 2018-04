Tesla : production de 34 494 véhicules au 1er trimestre

03/04/2018 | 16:18

Le groupe annonce la production de 34 494 véhicules au premier trimestre 2018, en hausse de 40% par rapport au quatrième trimestre. ' Il s'agit du trimestre le plus productif de l'histoire de Tesla '.



Le groupe a produit 24 728 modèles S et X et 9 766 modèles 3. La production du modèle 3 a été multipliée par quatre par rapport au dernier trimestre.



' C'est la croissance la plus rapide de toute entreprise automobile à l'ère moderne. Si ce taux de croissance continue, il dépassera même celui de Ford et le modèle T ' indique le groupe.



' Nous avons été en mesure de doubler le taux de production hebdomadaire du modèle 3 au cours du trimestre en remédiant rapidement aux goulets d'étranglement de la chaîne de production et de la chaîne d'approvisionnement, y compris plusieurs fermetures d'usine pour moderniser l'équipement ' explique la direction.



Au cours des sept derniers jours, Tesla a produit 2 020 véhicules de modèle 3. Au cours des sept prochains jours, nous prévoyons de produire 2 000 véhicules des modèles S et X et 2 000 véhicules de modèle 3.



' Étant donné les progrès réalisés jusqu'à présent et les mesures à venir pour améliorer davantage la capacité, nous prévoyons que le taux de production du modèle 3 augmentera rapidement au deuxième trimestre. Tesla continue de cibler un taux de production d'environ 5 000 unités par semaine en environ trois mois ' précise la direction.



