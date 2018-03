Waymo (Google) teste des camions autonomes sur les routes

Données financières ($) CA 2018 19 736 M EBIT 2018 -770 M Résultat net 2018 -1 336 M Dette 2018 8 937 M Rendement 2018 - PER 2018 - PER 2019 408,41 VE / CA 2018 3,26x VE / CA 2019 2,36x Capitalisation 55 311 M Graphique TESLA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TESLA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 323 $ Ecart / Objectif Moyen -2,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Elon Reeve Musk Chairman & Chief Executive Officer Deepak Ahuja Chief Financial Officer Jeffrey B. Straubel Chief Technology Officer Gary Clark Chief Information Officer Kimbal Musk Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TESLA 5.70% 55 311 TOYOTA MOTOR CORP -6.64% 208 364 VOLKSWAGEN -5.85% 98 093 DAIMLER -4.12% 89 437 BAYERISCHE MOTOREN WERKE -2.14% 67 880 SAIC MOTOR CORPORATION 11.83% 66 003