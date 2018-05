Publié le 10 Mai 2018 dans Actualités, Communiqués de presse, Communiqués financiers

Tessi conclut un accord exclusif avec BlackFin Capital Partners en vue d'acquérir Owliance, leader sur le marché de la délégation de gestion de contrats d'assurance santé et prévoyance.

La réalisation de la transaction est soumise à la consultation du Comité d'Entreprise.

Owliance est un acteur incontournable dans l'externalisation de la gestion de contrats d'assurance santé et prévoyance en France.

Dans un marché dynamique, porté par la croissance du secteur de l'assurance santé/prévoyance et l'accélération du processus d'externalisation, Owliance se présente comme un pure player indépendant de la délégation de gestion de contrats d'assurance.

Owliance propose une offre équilibrée santé et prévoyance, organisée autour de trois activités principales : la délégation de gestion totale, la délégation de gestion partielle et l'édition de logiciel.

Cette expertise unique permet de délivrer des prestations de qualité sur toute la chaine de valeur de contrat, et ce, au sein d'un environnement complexe.

« Nous souhaitions nous rapprocher d'un industriel partageant nos valeurs. L'acquisition par Tessi de notre société nous permettrait de nous adosser à un leader du Business Process Outsourcing Européen ; maitrisant toutes les activités complémentaires à notre offre. Le rapprochement de nos sociétés prendrait alors tout son sens et nous permettrait une construction collective de nouveaux services. » déclare Zyed Ben Chaabane, CEO d'Owliance.

Fort de ses 100 clients et de ses 2,5 millions de personnes gérées, Owliance permettra à Tessi d'étendre son portefeuille sur le secteur de la Santé-Prévoyance en proposant dorénavant une chaine complète de traitement.

« Avec Owliance, Tessi deviendrait non seulement l'opérateur leader dans le segment Santé-Prévoyance mais apporterait une maitrise de bout en bout des processus de gestion à ses clients. Cette opération confirmera notre volonté à proposer en permanence à nos clients de nouveaux services toujours plus haut dans la chaine de valeur. » déclare Olivier Jolland, Directeur Général du Groupe Tessi.

Owliance a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de près de 29 millions d'euros dans un marché en forte croissance.

« Après l'acquisition du tiers de confiance Dhimyotis expert en Cybersécurité en 2017, cette nouvelle prise de contrôle renforcerait encore l'offre de Tessi et attestera ainsi auprès du marché de notre volonté de continuer à grandir. Tessi est le partenaire privilégié des entreprises notamment les banques, mutuelles et compagnies d'assurance. Nous continuerons ainsi à renforcer notre proposition de services dans l'optimisation et la gestion quotidienne de leurs flux. » conclut Claire Fistarol, Présidente du Directoire.

Cette nouvelle acquisition permettrait à Tessi de renforcer son offre et son positionnement de leader sur les marchés à forte valeur ajoutée.



