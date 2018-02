Tessi : présent au Forum Stage & Emploi Forum de GEM

Publié le 7 Fév 2018 dans Actualités, Communiqués de presse

Venez partager vos idées et vos envies : rejoignez-nous pour les concrétiser ensemble dans une ambiance professionnelle et conviviale. Faites de votre projet professionnel un réel moteur de votre épanouissement personnel dans un groupe français innovant et performant en forte croissance, en France et à l'international !

Afin de rester au plus proche des talents de demain, Tessi participe au Forum Stage & Emploi de GEM, le jeudi 08 février 2018.

Tessi est en constante recherche de nouveaux talents et accompagne ses collaborateurs en France comme à l'international dans l'expression de leur potentiel, en développant leurs compétences et performances de la manière la plus imaginative et durable possible.

Tessi s'impliquer au cœur des travaux de recherche menés par GEM et directement auprès des étudiants. Ce programme partenaire se traduit notamment par l'entrée au comité stratégique et scientifique de la chaire de recherche « Talents de la transformation digitale », un parrainage du Master Stratégie Digitale 2017-2019 par Jean-Luc Vecchio, CEO Gdoc, et DG du pôle Conseil, mais aussi des travaux sur des cas pratiques avec des étudiants d'autres cursus, comme celui du Mastère Big Data et du Mastère Management des SI et du Digital…