TEXAS INSTRUMENTS : dépasse les attentes au premier trimestre

Le fabricant de semi-conducteurs Texas Instruments a dévoilé hier soir des résultats supérieurs aux anticipations. Au premier trimestre, le concurrent de STMicroelectronics a enregistré un bond de 37% de son bénéfice net à 1,366 milliard de dollars, soit 1,35 dollar par action. Corrigé de l’impact positif de la baisse des impôts, le bénéfice par action est ressorti à 1,21 dollar, soit 10 cents de mieux que le consensus Reuters. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 11% à 3,79 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street : 3,65 milliards de dollars.Texas Instruments a continué à bénéficier d'une forte demande pour ses produits destinés aux automobiles et à l'industrie.Pour le deuxième trimestre, Texas Instruments vise un bénéfice par action compris entre 1,19 et 1,39 dollar pour des ventes situées entre 3,78 et 4,10 milliards de dollars. Le consensus Thomson Reuters s'élève à respectivement 1,23 dollar et 3,90milliards de dollars.Texas Instruments précise que sa prévision intègre des avantages fiscaux exceptionnels représentant 10 millions de dollars.