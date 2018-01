TEXAS INSTRUMENTS : publie des résultats en ligne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Texas Instruments a dévoilé des résultats trimestriels conformes aux attentes et des perspectives prudentes. Le fabricant américain de puces a réalisé au quatrième trimestre 2017 un bénéfice net de 344 millions de dollars, ou 34 cents par action, contre 1,05 milliard, ou 1,02 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 75 cents contre 1,09 dollar un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé, passant de 3,41 à 3,75 milliards. Le consensus visait un BPA, hors éléments exceptionnels, de 1,09 dollar et un chiffre d'affaires de 3,74 milliards.Pour le premier trimestre en cours, Texas Instruments prévoit un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 1,01 et 1,17 dollar pour un chiffre d'affaires compris entre 3,49 et 3,79 milliards de dollars. Les analystes attendent un BPA de 1,06 dollar et un chiffre d'affaires de 3,63 milliards.