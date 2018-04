TF1 : Audiences Groupe TF1 Mars 2018

Boulogne, le 03 avril 2018

AUDIENCES GROUPE TF1 MARS 2018

Le Groupe TF1 affiche son meilleur mois 4 ans et + et sur cibles en 2018 et réalise la plus forte progression de la TV sur 1 mois.

27,5% de PdA 4 ans et + (+1 pt de pda), 32,8% F<50 rda (+1.2 pt) et 29,4% 25-49 ans (+1.3 pt).

TF1

TF1 affiche son meilleur mois sur la cible 4 ans et + et sur cibles en 2018

et est la chaîne de TV qui progresse le plus sur 1 mois

20,3% de PdA 4 ans et + (+1 pt de pda), 22,8% F<50 rda (+1.4 pt de pda) et 19,9% 25-49 ans (+1.2 pt)

TF1 affiche les 20 meilleures audiences du mois

Meilleure audience à 10,2m pour LES RESTOS DU CŒUR 2018 - Meilleure audience de l'année

28 programmes à plus de 6,0m

La chaine de l'évènement

LES ENFOIRES 2018 : Meilleure audience de l'année avec 10,2m (45% 4 ans et + et 53% F<50 rda)

Le cross-over JOSEPHINE-CAMPING PARADIS jusqu'à 7,5m tvsp -Meilleure audience pour un épisode de JOSEPHINE depuis 2012

L'ITW de Nicolas Sarkozy au JT de 20H : 7.4m tvsp

La spéciale Hommage au Colonel Arnaud Beltrame : TF1 leader avec 1.8m tvsp

Très bon démarrage du nouveau RDV d'info LE20H Le Mag + Les JT à des niveaux élevés

Le 20H Le Mag, lancé le lundi 12 mars : 5.1m tvsp et 20% de pda et en hausse vs l'offre précédente.

Record lundi 2 avril à 5.9m tvsp

LE 20H : 5,8m (25% de PdA) et jusqu'à 7,0m

LE 13H : à 5,4m (40% de PdA) et jusqu'à 6,1m

L'access semaine largement leader 4+ et F<50 rda

4 MARIAGES : leader et son meilleur mois 4+ en 2018 avec 15% 4+ et 21% F<50 rda (1,6m et jusqu'à 2,1m)

BIENVENUE CHEZ NOUS : leader et son meilleur mois en 2018 avec 17% 4+ et F<50 rda (2,6m et jusqu'à 3,2m)

DNA : à 3,3m, 17% 4+ et 18% F<50 rda (jusqu'à 3,8m) - leader F<50 rda

Le retour très performant des grandes marques en particulier sur cibles qui assure une grande régularité dans les performances de la chaîne

CLEM à 5,1m (22% 4 ans et + et 34% F<50 rda) - jusqu'à 5,9m

L'ARME FATALE les inédits à 4,8m (20% 4 ans et + et 29% F<50 rda) - jusqu'à 5,6m

GREY'S ANATOMY à 4,5m (19% 4 ans et + et 39% F<50 rda) - jusqu'à 4,9m

SECTION DE RECHERCHES : 6,0m ; 26% 4 ans et + et 21% F<50 rda et jusqu'à 6,7m

KOH-LANTA à 5,3m (24% 4 ans et + et 36% F<50 rda) - jusqu'à 5,6m

THE VOICE à 5,4m (26% 4 ans et + et 35% F<50 rda) - jusqu'à 6,1m

L'offre cinéma : jusqu'à 7,1m pour RIEN A DECLARER

RIEN A DECLARER : 7,1m (29% 4 ans et + et 31% F<50 rda)

LE NOUVEAU STAGIAIRE inédit : 6,5m (27% 4 ans et + et 39% F<50 rda)

SEUL SUR MARS inédit : 4,8m (21% 4 ans et + et 31% F<50 rda)

LES PROFS 2 inédit : 5,3m (23% 4 ans et + et 33% F<50 rda)

LCI

0,6% de PDA en MARS 2018 : 2e chaîne d'info

1ère chaîne d'info lors de la diffusion du DEBAT DU PS le mercredi 7 mars à 21h00 : 204.000 tvsp et 0,9% PDA (21h00-22h50) avec une audience multipliée par 4 vs case habituelle (4 derniers mercredis), +0,7 pt de PDA vs case habituelle et un pic d'audience à 259.000 tvsp à 21h29

LA MATINALE de semaine : Record HISTORIQUE

La matinale continue sa progression : Record Historique à 66.000 tvsp et à 2,1% PDA

Et toujours une belle progression de +0,2 pt vs cumul 2018 et +0,6 pt de PDA en un an (vs mars 2017)

L'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 réalise son Record mensuel Historique : 99.000 tvsp et 2,4% PDA

jusqu'à 153.000 tvsp et 3,6% PDA le jeudi 22 mars 2018 => 2ème meilleur score pour un ITW d'Audrey Crespo-Mara

Regards croisés à 8h45 : jusqu'à 119.000 tvsp et 3,3% PDA le mardi 27 mars 2018

LA REPUBLIQUE LCI confirme sa bonne tendance et égalise son mois record de la saison à 1,6% PDA

jusqu'à 130.000 tvsp et 2,5% PDA le lundi 26 février => meilleure audience de l'année 2018 (et 3ème meilleure audience de la saison sur la case 9h-12h)

EDITIONS SPECIALES : Vendredi 23/03 Prise d'otage à Trèbes, Mercredi 28/03 Hommage National au Lieutenant-Colonel Beltrame (2ème chaîne d'info, avec un pic d'audience à 157.000 tvsp à 12h43)

DOSSIER du dimanche avec notamment 'L'ENQUETE SUR LE CLAN BOUDOU' le 11 mars : 126.000 tvsp et 0,5% PDA => LCI 1ère chaîne d'info entre 20h53 et 21h40

TFX

2E chaîne TNT sur les 15-24 ans et forte progression sur 1 an

4.5% de pda sur cette cible, + 0.7 pt sur un an

LA VILLA DES CŒURS BRISES :

5e chaîne nationale et 2e chaîne TNT sur les 15-24 ans à 8% de PdA

2e chaîne TNT sur les F<50 rda à 6% de PdA

jusqu'à 700 000 tvsp et jusqu'à 8% sur les F<50 rda

TF1 SERIES FILMS

Record historique sur les F<50 rda et les 25-49 ans, en hausse sur 1 an sur ces publics

2,6% F<50 rda et 2,2% 25-49 ans

Avec +0,4pt F<50 rda et +0,2pt 25-49 ans - Egalement en hausse sur 1 mois

5 des 10 meilleures audiences TNT HD sur le mois

Via l'offre film : la saga L'ARME FATALE + L'EFFACEUR

+ LEO MATTEI à 0,7m

TMC

Son meilleur mois 4 ans et + et sur cibles cette année, en hausse vs février

3,0% 4+ / 4,2% 25-49 ans et 3,9% I.CSP+ : leader TNT sur les I CSP+ et co-leader TNT sur les 25-49 ans

2e meilleure audience historique pour TMC avec le match de Foot 'France-Colombie'

Leader national avec 18% 4+ et 2ème ch. sur les 25-49 ans avec 22%

Meilleure audience historique pour un match de foot sur la TNT

QUOTIDIEN : jusqu'à 1,5m

1,2m et 5% 4 ans et +

9% 25-49 ans et 10% I.CSP +

Offre film n°1 de la TNT avec 1,0m de télésp.

4% 4 ans et + et 6% 25-49 ans

Jusqu'à 1,4m pour SALT

Source Médiamat Médiamétrie