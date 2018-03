TF1 : Le Groupe TF1 récompensé dans le cadre du Printemps des Universités d'Entreprise

Boulogne, le 21 mars 2018

Le groupe TF1 récompensé pour son programme innovant en matière d'employabilité

et de développement de compétences au service de la transformation de l'entreprise

Le 15 mars 2018, la direction des Ressources Humaines du groupe TF1 a remporté le Trophée U-Spring de la Transformation Stratégique à l'occasion de la 3ème édition U-Spring du Printemps des Universités d'Entreprise organisé par BPI Group et Leaders League.

Cette distinction récompense l'ensemble des initiatives menées par le groupe TF1 en termes de formation et développement des collaborateurs afin d'accompagner sa transformation. ; Notamment le Parcours Connect, programme de formation immersif et disruptif articulé autour de 3 piliers : l'Innovation, le Business et le Digital. Ce programme certifiant bâti sur mesure par l'Université TF1, propose aux 2500 collaborateurs du Groupe une expérience d'immersion en mixant des rencontres inspirantes de l'écosystème externe et interne (startups, entreprises en transformation, neurosciences, Data, VR, acteurs stratégiques de l'entreprise..) , et des ateliers collaboratifs.

.Le jury a, par ailleurs, apprécié le programme interne d'intrapreneuriat « Business Lab » de la direction Innovation et Digital, qui propose à tous les collaborateurs de prolonger l'expérience Connect en étant accompagné dans la réalisation d'un projet innovant.

Pour Cécile Monthiers, Directrice du développement des talents du groupe TF1, « Ce trophée récompense le travail d'envergure inédit mené par l'Université TF1 en étroite collaboration avec les directions de la Stratégie, de l'Innovation, nos partenaires de formation et notre OPCA. Connect, comme le programme d'intrapreneuriat interne, sont des vecteurs clés de mobilisation et d'action de l'ensemble des collaborateurs dans la transformation du Groupe.