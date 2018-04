TF1 : Réaction du Groupe TF1 suite au décès de Véronique Colucci

Boulogne, le 06 avril 2018

Nous apprenons avec une très grande émotion la disparition de Véronique Colucci.

Toutes les équipes de TF1, partenaire de longue date des Restos du Cœur et des Enfoirés, s'associent à la tristesse de sa famille, ses enfants et ses proches, en ces moments particulièrement douloureux et rendent hommage à une grande figure de l'engagement auprès des plus démunis.

Pour Gilles Pélisson, Président-Directeur Général du Groupe TF1 : « A TF1, nous sommes très affectés par cette triste nouvelle. Nous perdons une amie qui, par sa détermination et sa générosité, avait poursuivi avec passion la très belle et nécessaire initiative lancée par Coluche il y a plus de 30 ans. Toutes les équipes de TF1 partagent la peine de sa famille et de ses proches. »