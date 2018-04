TF1 : a finalisé le rachat du groupe aufeminin

27/04/2018 | 18:53

Le groupe TF1 a finalisé le rachat d'aufeminin auprès du groupe Axel Springer et de sa participation majoritaire (78,07 % du capital et 77,94% des droits de vote) au prix de 39,47E par action.



Le groupe TF1 déposera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire au même prix sur le solde du capital.



M. Olivier Abecassis a été nommé Président directeur général en remplacement de Mme Marie-Laure Sauty de Chalon, qui quitte le groupe concomitamment à la sortie d'Axel Springer et démissionne de son mandat d'administratrice du Groupe aufeminin.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.