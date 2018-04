TF1 : finalisation du rachat d'aufeminin

30/04/2018 | 10:33

Groupe aufeminin a fait savoir ce lundi matin que son conseil d'administration s'est réuni aujourd'hui et a pris acte de la réalisation de l'acquisition par le groupe TF1 auprès du groupe Axel Springer de sa participation majoritaire (78,07 % du capital et 77,94% des droits de vote) au prix de 39,47 euros par action.



Le groupe TF1 déposera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire au même prix sur le solde du capital.



Lors de ce conseil, 4 administrateurs ont par ailleurs été nommés en remplacement des administrateurs liés à Axel Springer : Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1, Philippe Denery, directeur général adjoint Finances et Achats, Olivier Abecassis, directeur Innovation et Digital, et Christine Bellin, directrice Stratégie, Développement et Transformation.



Marie Pic-Pâris Allavena reste quant à elle administratrice indépendante du Groupe aufeminin, ainsi que Karen Heumann.



Enfin, Olivier Abecassis a été nommé PDG en remplacement de Marie-Laure Sauty de Chalon, qui quitte le groupe concomitamment à la sortie d'Axel Springer et démissionne de son mandat d'administratrice du Groupe aufeminin.





