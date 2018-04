Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part de l’ensemble des autorités compétentes, le groupe TF1 annonce la finalisation de l’opération d’acquisition de la participation majoritaire d’Axel Springer (78,07 % du capital et 77,94 % des droits de vote – au prix de 39,47 € par action) dans le groupe aufeminin. Le groupe TF1 déposera une offre publique d’achat obligatoire simplifiée au même prix sur le solde du capital.Faisant suite au Conseil d'Administration du groupe aufeminin de ce jour, TF1 annonce la nomination de quatre administrateurs en remplacement des administrateurs qui représentaient Axel Springer : Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1, Philippe Denery, DGA Finances , Olivier Abecassis, CDO et Christine Bellin, Directrice Stratégie, Développement et Transformation. Marie Pic-Pâris Allavena reste administratrice indépendante du groupe aufeminin ainsi que Karen Heumann.Par ailleurs, Olivier Abecassis a été nommé Président Directeur Général en remplacement de Marie-Laure Sauty de Chalon, qui quitte le groupe concomitamment à la sortie d'Axel Springer et démissionne de son mandat d'administratrice du groupe aufeminin.Olivier Abecassis sera accompagné des équipes actuelles : Agnès Alazard et Christophe Decker, Directeurs Généraux Délégués, Patrick Caetano, Directeur Administratif et Financier, avec pour objectif de poursuivre la stratégie déployée par les équipes du groupe aufeminin notamment le développement à l'International et l'accélération dans le social e-commerce et la programmatique.Olivier Abecassis reste membre du Comité Exécutif du groupe TF1.