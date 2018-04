TF1 : monte à 100% du capital de Newen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TF1 et les actionnaires minoritaires de sa filiale à 70% Newen ont signé un accord en vue de l’acquisition par TF1 des 30% du capital de la société qu’il ne détient pas encore. Newen Studios regroupe Newen, pôle de production et de distribution audiovisuelle ainsi que Neweb, pôle digital spécialisé dans l’édition de sites internet d’expertise produit et de conseil avant achat. Avec la prise de participation majoritaire dans Newen Studios en 2016, TF1 visait le développement d’une nouvelle activité de contenus audiovisuels indépendante de ses chaînes de télévision.Cette acquisition du solde du capital de Newen Studios s'inscrit dans un contexte de croissance du volume d'activité de cette dernière en 2017 et de solides perspectives de développement en 2018. Depuis la prise de participation de 70% par TF1 en janvier 2016, la stratégie de développement annoncée a été mise en œuvre dans le respect de la liberté éditoriale et de l'indépendance commerciale de sa filiale, permettant au groupe Newen de maintenir une relation de confiance avec l'ensemble de ses clients diffuseurs en France.TF1 ajoute que Fabrice Larue, Président du groupe Newen Studios va, à terme, quitter le groupe. Bibiane Godfroid, Directrice générale déléguée en charge des contenus de Newen depuis 2015, devient ainsi la Directrice générale du groupe Newen.L'acquisition par TF1 du solde du capital de Newen Studios reste soumise à l'examen de l'Autorité de la Concurrence.