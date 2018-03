TF1 : nouvel accord de distribution avec Orange

08/03/2018 | 19:25

TF1 et Orange annoncent la signature d'un nouvel accord de distribution global. Cet accord renouvelle la distribution par Orange de toutes les chaines du Groupe TF1 ainsi que les services non linéaires associés à ces chaines.



' Cet accord permet aux clients de la TV d'Orange de bénéficier de fonctionnalités innovantes autour des programmes du Groupe TF1 '.



Ce partenariat s'accompagne également de l'enrichissement du service à la demande TFOUMax destiné aux enfants, et du renouvellement des accords de distribution des chaines TV Breizh, Ushuaia TV et Histoire, quatre services au coeur de l'offre Famille de la TV d'Orange.



Orange et le Groupe TF1 ont convenu par ailleurs de collaborer pour le développement de solutions de publicité adressée et enrichie sur les services TF1 distribués sur les plateformes Orange.



Le service MYTF1, suspendu le 1er février 2018 par TF1, sera dès lundi 12 mars, à nouveau disponible pour les abonnés d'Orange.



