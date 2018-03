TF1 : partenariat reconduit avec World Rugby

29/03/2018 | 18:25

Le Groupe TF1 a annoncé ce jeudi post-clôture le renouvellement de son partenariat de longue date avec World Rugby pour la Coupe du Monde de rugby 2019, qui se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre 2019.



'Les 2 parties sont heureuses d'avoir conclu un accord équilibré, qui illustre la notoriété de cette compétition, événement majeur et incontournable', a commenté la chaîne, qui a également tenu à rappeler que la France est l'un des plus grands marchés de diffusion du rugby au monde, moteur de la croissance record enregistrée pendant la Coupe du Monde de Rugby 2015, avec une hausse du nombre de téléspectateurs en direct de 48% à 479 millions et de 75 % en Europe.



A noter en outre que l'audience moyenne de TF1 a atteint 8,8 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 54 %, lors de la finale de la Coupe du Monde de Rugby IRB 2015, et 17,8 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience exceptionnelle de 87 %, lors de la finale opposant la France et la Nouvelle-Zélande 4 ans auparavant.





