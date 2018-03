TF1 : renouvelle son partenariat avec World Rugby

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TF1 annonce le renouvellement de son partenariat de longue date avec World Rugby pour la Coupe du Monde de rugby 2019 qui se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre 2019. La France est l'un des plus grands marchés de diffusion du rugby au monde, moteur de la croissance record enregistrée pendant la Coupe du Monde de Rugby 2015, avec une hausse du nombre de téléspectateurs en direct de 48 %, à 479 millions, et de 75 % en Europe.L'audience moyenne de TF1 a atteint 8,8 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 54 %, lors de la finale de la Coupe du Monde de Rugby IRB 2015, et 17,80 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience exceptionnelle de 87 %, lors de la finale avec la France de 2011.