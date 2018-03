TF1 : repli limité après la décision du groupe Canal+

02/03/2018 | 10:49

TF1 ne recule que de 0,8%, surperformant ainsi la tendance à Paris (-1,5% sur le CAC40), après la décision unilatérale du groupe Canal+ de priver ses abonnés des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et MyTF1.



'Cette décision est d'autant plus incompréhensible que le Groupe Canal + est autorisé à les diffuser, le Groupe TF1 n'ayant jamais demandé à ce que ses chaînes et son service replay soient coupés, mais avait au contraire proposé une poursuite des négociations', juge TF1.



Il rappelle que les téléspectateurs peuvent retrouver les chaînes ainsi que leur replay sur MyTF1.fr et via l'application MyTF1 sur mobile et tablette. Les chaînes restent disponibles sur la TNT et chez d'autres distributeurs.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.