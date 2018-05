TF1 : une nouvelle directrice des relations extérieures

22/05/2018 | 13:05

Le groupe TF1 annonce ce jour que Peggy Le Gouvello rejoindra, à compter du 1er juin, le secrétariat général du Groupe TF1 au poste de directrice des relations extérieures.



Rattachée à Jean-Michel Counillon, celle qui était depuis février 2013 directrice des relations extérieures de Canal+ aura pour mission de renforcer les relations que le Groupe TF1 entretient avec son environnement politique et institutionnel.



Elle organisera notamment les actions de lobbying et de communication institutionnelle auprès des différentes instances politiques.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.