TFF : le chiffre d'affaires a reculé au troisième trimestre, les objectifs annuels sont confirmés

TFF a vu son chiffre d'affaires reculer de 4,2% au troisième trimestre 2017/2018 clos fin janvier, à 48 millions d'euros. En organique, il a progressé de 1,5%. Sur les neuf premiers mois de son exercice 2017/2018, TFF affiche une hausse de 10,9 % de son chiffres d'affaires, malgré un effet de change négatif (- 5,9 millions d'euros) plus important que prévu. En organique, la croissance a atteint 8,7%. ""Les faits marquants de cette période sont l'accélération de la croissance de l'activité du pôle alcools et la solidité remarquable affichée par le pôle vin dans un contexte climatique difficile", commente TFF.TFF confirme ses objectifs annuels d'activité de 250 millions d'euros hors effet de change, avec une rentabilité opérationnelle toujours élevée, proche de 20% du chiffre d'affaires. Intervenant sur des marchés tous bien orientés, capitalisant sur la montée en puissance du pôle Alcools et fort de son modèle économique appuyé à la fois sur la croissance organique et la croissance externe, TFF réaffirme son objectif d'atteindre 300 millions d'euros d‘activité à l'horizon 2020.