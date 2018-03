TFF : reconduction des objectifs à court et moyen termes

15/03/2018 | 12:26

Publié hier soir, le chiffre d'affaires des 3 premiers trimestres de l'exercice de TFF est ressorti à 186,4 millions d'euros, soit une progression de 10,9% et de 8,7% à données constantes en rythme annuel.



Les revenus tirés du pôle 'Vins' ont augmenté de 3,6% et de 2,2% en comparable. 'Cette performance du pôle vin, meilleure qu'attendue, dans un contexte de bas de cycle de la production mondiale, démontre la bonne résistance de cette division qui s'appuie sur la force de ses marques, son développement à l'International et sa forte compétitivité', a commenté le groupe.



Les ventes provenant de la branche 'Alcools' ont pour leur part grimpé de 27,6% et de 23,6M en comparable, avec notamment une division 'Bourbon' qui a plus que doublé son niveau d'activité.



'Cette forte croissance traduit la solidité du carnet de commandes et corrobore la montée en puissance programmée de nouvelles capacités de production', a expliqué TFF, qui a par ailleurs indiqué que sa division 'Whisky' devrait quant à elle enregistrer la fin du cycle baissier en 2018.



Le groupe a confirmé ses objectifs annuels d'activité de 250 millions d'euros hors effet de change, avec une rentabilité opérationnelle toujours élevée, proche de 20% du chiffre d'affaires. Intervenant sur des marchés tous bien orientés, capitalisant sur la montée en puissance du pôle 'Alcools' et fort de son modèle économique appuyé à la fois sur la croissance organique et la croissance externe, TFF a en outre maintenu son objectif de générer 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2020.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.