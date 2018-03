THALES : lance son OPA sur GEMALTO

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GEMALTO 0.20% 49.35 -0.30%

Thales et Gemalto ont lancé l’offre publique d’achat recommandée en numéraire portant sur l’intégralité des actions Gemalto au prix de 51 euros par action (coupon attaché). Le Conseil d’administration de Gemalto soutient pleinement l’offre et recommande unanimement aux actionnaires d’y apporter leurs actions. Tous les membres du Conseil d’administration de Gemalto détenant des actions se sont engagés de manière irrévocable à apporter la totalité de leurs actions à l’offre. La période d’acceptation débutera aujourd’hui et se clôturera le 6 juin 2018.En parallèle, les actionnaires de Gemalto sont invités à participer à l'assemblée générale qui aura lieu le 18 mai.