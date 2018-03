THALES va participer à la mise en place de la 5G au Canada

0 0

Thales Canada, IBM Canada, CGI, Ericsson et Ciena Canada piloteront le projet ENCQOR, en partenariat avec les gouvernements du Canada, de l'Ontario et du Québec, dans la mise en place et le développement de la 5G au Canada. ENCQOR est l'un des premiers projets à être financés au titre du Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada, qui est assorti d'une enveloppe de 1,26 milliard de dollars. Il s'agit de la première mise en œuvre d'un partenariat public-privé visant à intensifier la croissance économique fondée sur la 5G.Les gouvernements du Canada, de l'Ontario et du Québec verseront chacun 66,7 millions de dollars à ENCQOR, pour un investissement combiné de 200 millions de dollars. Le secteur privé offrira un financement de contrepartie équivalent, pour un total de 400 millions de dollars.