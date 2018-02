Thales : Airbus et Thales annoncent l’ouverture d’un centre d’entrainement pour les pilotes d'hélicoptères en Amérique du nord

À propos d'Airbus

Leader mondial dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace et des services associés, Airbus a généré, en 2016, un chiffre d'affaires de 67 milliards d'euros avec un effectif de quelque 134 000 personnes. Airbus propose une gamme exhaustive d'avions de ligne d'une capacité de 100 à plus de 600 sièges, ainsi que des appareils d'affaires. Principal fournisseur européen d'avions ravitailleurs, de combat, de transport et de mission, Airbus se positionne aussi comme l'une des entreprises spatiales les plus importantes au monde. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus offre les solutions de giravions civils et militaires les plus performantes au niveau international.

À propos d'Helisim

Coentreprise entre Airbus Helicopters, Thales et DCI, Helisim dispense aux pilotes des services de formation par simulation haut de gamme. Helisim est le principal centre de simulation pour les appareils Airbus Helicopters ; il fonctionne 24 h/24 et 7 j/7, a accumulé plus de 150 000 heures de vol depuis sa création en 2000 et forme plus de 2 600 pilotes chaque année.