Thales : Alenia Space livre depuis l’Angleterre le premier instrument pour le satellite EarthCARE de l’Agence Spatiale Européenne

Bristol, 15 mars, 2018

Thales Alenia Space a livré ce jour le radiomètre large bande (BBR pour BroadBand Radiometer), un instrument scientifique qui sera monté à bord de la mission EarthCARE (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Conçu et réalisé par Thales Alenia Space au Royaume-Uni, cet instrument a rejoint le site d'intégration de Friedrichshafen (Allemagne) d'Airbus, maître d'œuvre du satellite. La mission EarthCARE, développé en coopération avec l'Agence Spatiale Japonaise JAXA, améliorera notre compréhension des liens entre les nuages, les aérosols et les radiations ainsi que leur effet combiné sur le système climatique de la Terre. Cette mission prioritaire va accroître notre connaissance des données scientifiques qui sous-tendent la climatologie et les prévisions météorologiques. Le radiomètre large bande mesurera à la fois les flux reflétés par le soleil et les flux thermiques en provenance de la Terre, dans les bandes spectrales allant de l'ultraviolet à l'infrarouge lointain. Il comprend trois télescopes, des systèmes de calibration sophistiqués et des détecteurs développés spécifiquement pour couvrir l'ensemble du spectre. De par son important travail de conception et son défi d'ingénierie, le BBR va établir un nouveau standard dans le domaine du radiomètre spatial.

Les ingénieurs de Thales Alenia Space en Angleterre ont conduit la conception, la fabrication et les essais du BBR. D'autres compagnies et universités anglaises ont également apporté leur contribution dans le développement de cet instrument, en particulier le STFC RAL Space (assemblage du télescope), ESR (assemblage des mécanismes) and SciSys (logiciel embarqué). Le BBR est le premier instrument d'observation optique de la Terre produit par une équipe anglaise pour l'Agence Spatiale Européenne depuis plus de 20 ans.



« Avec la conception, la fabrication et les tests de l'instrument sophistiqué BBR, Thales Alenia Space est fier d'apporter sa contribution au service de la mission l'exploration de la Terre la plus importante et la plus complexe jamais menée à ce jour », déclare Ben Olivier, Président de Thales Alenia Space en Angleterre. « Cela représente dix ans d'un travail d'équipe collaboratif et constructif entre l'industrie et l'académie qui ont dû ensemble relever de formidables défis techniques. Grâce à leurs efforts, BBR sera le premier instrument destiné à la mission EarthCARE à être livré. Nous remercions Airbus Defence & Space pour la confiance qu'ils ont mis dans les ingénieurs hautement qualifiés de Thales Alenia Space en Angleterre pour servir cette mission historique ».



