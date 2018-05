PARIS (Agefi-Dow Jones)--Thales Alenia Space, société détenue à 67% par le groupe d'électronique industrielle et de défense Thales et à 33% par le groupe aéronautique italien Leonardo, a annoncé mardi avoir été sélectionnée comme "partenaire" pour le contrat PLATO de l'agence spatiale européenne (ESA) tandis que l'allemand OHB System a été choisi comme maître d'oeuvre du projet. Aucun détail financier lié à ce contrat n'a été communiqué.

Thales Alenia Space a précisé qu'elle supporterait OHB System dans le développement et l'assemblage du satellite lié à cette mission scientifique PLATO (pour PLAnetary Transits and Oscillations of stars). A ce titre, la société sera en charge de l'avionique et de l'intégration du module de service.

"Les négociations entre l'ESA et OHB sont prévues d'ici mi-juin 2018. Le lancement du satellite est prévu en 2026 pour une mission d'une durée initiale de 4,5 ans", a indiqué Thales Alenia Space.

La mission PLATO a pour objectif d'identifier et de caractériser les systèmes planétaires, en particulier ceux ayant des caractéristiques proches du système solaire et comportant des planètes situées dans la zone habitable, c'est-à-dire compatibles avec l'existence d'eau à l'état liquide.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire