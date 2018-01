Thales : Disclosure of trading in own shares from 18 to 20 December 2017 (in French only)

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 18 au 20 décembre 2017

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Devise Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix unitaire Marché (MIC Code) Thales 2017-12-18 FR0000121329 EUR 2000 93,114260 XPAR Thales 2017-12-19 FR0000121329 EUR 2000 92,904715 XPAR Thales 2017-12-20 FR0000121329 EUR 2000 91,451405 XPAR

Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du rachat Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T08:07:15Z FR0000121329 92,230000 EUR 66 XPAR EUR102850048 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T08:15:46Z FR0000121329 92,330000 EUR 59 XPAR EUR102851839 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T08:26:24Z FR0000121329 93,140000 EUR 40 XPAR EUR102853460 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T08:26:28Z FR0000121329 93,140000 EUR 18 XPAR EUR102853475 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T08:39:02Z FR0000121329 94,430000 EUR 29 XPAR EUR102854642 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T08:39:02Z FR0000121329 94,430000 EUR 31 XPAR EUR102854643 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T08:51:46Z FR0000121329 93,410000 EUR 30 XPAR EUR102855727 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T09:02:37Z FR0000121329 93,460000 EUR 3 XPAR EUR102856656 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T09:02:37Z FR0000121329 93,460000 EUR 58 XPAR EUR102856657 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T09:14:43Z FR0000121329 93,720000 EUR 17 XPAR EUR102857741 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T09:25:48Z FR0000121329 93,440000 EUR 58 XPAR EUR102858741 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T09:39:52Z FR0000121329 93,310000 EUR 61 XPAR EUR102859929 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T09:51:33Z FR0000121329 93,030000 EUR 61 XPAR EUR102861020 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T09:51:33Z FR0000121329 93,030000 EUR 2 XPAR EUR102861021 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T10:04:53Z FR0000121329 93,000000 EUR 61 XPAR EUR102862295 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T10:20:35Z FR0000121329 92,610000 EUR 58 XPAR EUR102863942 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T10:35:50Z FR0000121329 92,980000 EUR 65 XPAR EUR102865295 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T10:50:29Z FR0000121329 92,730000 EUR 62 XPAR EUR102866714 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T11:08:55Z FR0000121329 92,960000 EUR 61 XPAR EUR102868528 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T11:27:03Z FR0000121329 92,990000 EUR 63 XPAR EUR102870007 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T11:46:44Z FR0000121329 92,870000 EUR 19 XPAR EUR102871619 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T11:46:44Z FR0000121329 92,870000 EUR 39 XPAR EUR102871620 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T12:04:27Z FR0000121329 92,790000 EUR 58 XPAR EUR102873322 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T12:25:37Z FR0000121329 92,990000 EUR 60 XPAR EUR102875666 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T12:45:10Z FR0000121329 93,300000 EUR 63 XPAR EUR102877951 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T13:05:04Z FR0000121329 93,060000 EUR 61 XPAR EUR102880932 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T13:24:45Z FR0000121329 93,400000 EUR 59 XPAR EUR102883226 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T13:40:04Z FR0000121329 93,280000 EUR 59 XPAR EUR102885012 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T13:56:39Z FR0000121329 93,480000 EUR 60 XPAR EUR102887039 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T14:12:24Z FR0000121329 93,390000 EUR 3 XPAR EUR102888764 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T14:13:05Z FR0000121329 93,400000 EUR 58 XPAR EUR102888838 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T14:28:26Z FR0000121329 92,990000 EUR 64 XPAR EUR102890735 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T14:41:25Z FR0000121329 92,940000 EUR 63 XPAR EUR102895351 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T14:54:22Z FR0000121329 93,110000 EUR 59 XPAR EUR102898369 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T15:06:54Z FR0000121329 93,300000 EUR 9 XPAR EUR102900918 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T15:06:54Z FR0000121329 93,300000 EUR 49 XPAR EUR102900919 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T15:20:31Z FR0000121329 93,090000 EUR 62 XPAR EUR102904055 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T15:34:09Z FR0000121329 93,080000 EUR 60 XPAR EUR102906990 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T15:49:52Z FR0000121329 93,060000 EUR 60 XPAR EUR102911143 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T16:03:09Z FR0000121329 93,190000 EUR 66 XPAR EUR102914155 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T16:15:15Z FR0000121329 93,430000 EUR 65 XPAR EUR102917021 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-18T16:18:26Z FR0000121329 93,290000 EUR 1 XPAR EUR102917824 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T08:06:16Z FR0000121329 92,510000 EUR 55 XPAR EUR102924700 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T08:14:08Z FR0000121329 93,410000 EUR 57 XPAR EUR102925789 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T08:22:19Z FR0000121329 92,890000 EUR 56 XPAR EUR102926656 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T08:33:47Z FR0000121329 93,030000 EUR 48 XPAR EUR102928223 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T08:33:49Z FR0000121329 93,030000 EUR 10 XPAR EUR102928234 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T08:45:41Z FR0000121329 93,020000 EUR 57 XPAR EUR102929294 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T08:58:25Z FR0000121329 92,500000 EUR 56 XPAR EUR102930216 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T09:10:08Z FR0000121329 92,870000 EUR 54 XPAR EUR102930919 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T09:23:29Z FR0000121329 92,920000 EUR 58 XPAR EUR102931589 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T09:37:02Z FR0000121329 92,950000 EUR 58 XPAR EUR102932561 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T09:50:28Z FR0000121329 92,810000 EUR 55 XPAR EUR102934318 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T10:02:52Z FR0000121329 92,950000 EUR 58 XPAR EUR102936682 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du rachat Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T10:18:10Z FR0000121329 92,870000 EUR 8 XPAR EUR102939970 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T10:18:10Z FR0000121329 92,870000 EUR 46 XPAR EUR102939971 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T10:30:46Z FR0000121329 92,920000 EUR 36 XPAR EUR102942155 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T10:30:46Z FR0000121329 92,920000 EUR 10 XPAR EUR102942156 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T10:30:46Z FR0000121329 92,920000 EUR 8 XPAR EUR102942157 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T10:46:03Z FR0000121329 92,960000 EUR 6 XPAR EUR102944481 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T10:46:03Z FR0000121329 92,960000 EUR 49 XPAR EUR102944482 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T11:01:00Z FR0000121329 92,840000 EUR 56 XPAR EUR102946554 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T11:15:41Z FR0000121329 92,860000 EUR 54 XPAR EUR102948443 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T11:33:57Z FR0000121329 92,880000 EUR 54 XPAR EUR102950651 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T11:54:31Z FR0000121329 92,870000 EUR 31 XPAR EUR102952988 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T11:54:31Z FR0000121329 92,870000 EUR 23 XPAR EUR102952989 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T12:12:52Z FR0000121329 92,870000 EUR 56 XPAR EUR102955383 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T12:31:34Z FR0000121329 92,880000 EUR 18 XPAR EUR102957445 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T12:31:34Z FR0000121329 92,880000 EUR 36 XPAR EUR102957446 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T12:52:07Z FR0000121329 92,920000 EUR 54 XPAR EUR102959095 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T13:14:07Z FR0000121329 92,950000 EUR 63 XPAR EUR102960599 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T13:29:00Z FR0000121329 93,080000 EUR 21 XPAR EUR102961644 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T13:29:00Z FR0000121329 93,080000 EUR 34 XPAR EUR102961645 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T13:46:36Z FR0000121329 93,200000 EUR 54 XPAR EUR102963017 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T14:00:41Z FR0000121329 93,020000 EUR 14 XPAR EUR102964065 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T14:00:41Z FR0000121329 93,020000 EUR 32 XPAR EUR102964066 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T14:00:41Z FR0000121329 93,020000 EUR 9 XPAR EUR102964067 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T14:16:36Z FR0000121329 93,040000 EUR 7 XPAR EUR102965355 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T14:16:36Z FR0000121329 93,040000 EUR 50 XPAR EUR102965356 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T14:30:19Z FR0000121329 93,110000 EUR 58 XPAR EUR102966899 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T14:40:32Z FR0000121329 93,020000 EUR 54 XPAR EUR102968040 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T14:52:15Z FR0000121329 93,100000 EUR 55 XPAR EUR102968914 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T15:03:31Z FR0000121329 93,020000 EUR 55 XPAR EUR102969776 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T15:17:21Z FR0000121329 92,920000 EUR 58 XPAR EUR102971062 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T15:28:56Z FR0000121329 92,950000 EUR 56 XPAR EUR102971976 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T15:40:42Z FR0000121329 92,910000 EUR 55 XPAR EUR102973177 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T15:53:30Z FR0000121329 92,440000 EUR 56 XPAR EUR102974470 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T16:05:57Z FR0000121329 92,510000 EUR 54 XPAR EUR102975689 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-19T16:14:18Z FR0000121329 92,470000 EUR 48 XPAR EUR102976635 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T08:06:16Z FR0000121329 91,290000 EUR 60 XPAR EUR102982631 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T08:16:03Z FR0000121329 91,920000 EUR 58 XPAR EUR102983581 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T08:24:23Z FR0000121329 91,920000 EUR 56 XPAR EUR102984311 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T08:34:58Z FR0000121329 91,440000 EUR 55 XPAR EUR102985537 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T08:50:06Z FR0000121329 91,880000 EUR 56 XPAR EUR102987203 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T09:01:01Z FR0000121329 92,020000 EUR 56 XPAR EUR102988644 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T09:13:20Z FR0000121329 91,940000 EUR 15 XPAR EUR102989693 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T09:13:20Z FR0000121329 91,940000 EUR 40 XPAR EUR102989694 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T09:26:05Z FR0000121329 91,960000 EUR 58 XPAR EUR102990610 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T09:40:32Z FR0000121329 91,810000 EUR 55 XPAR EUR102991479 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T09:54:47Z FR0000121329 91,810000 EUR 58 XPAR EUR102992402 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T10:06:30Z FR0000121329 91,670000 EUR 57 XPAR EUR102993455 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T10:21:39Z FR0000121329 91,660000 EUR 57 XPAR EUR102995095 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T10:37:04Z FR0000121329 91,590000 EUR 55 XPAR EUR102996664 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T10:37:04Z FR0000121329 91,590000 EUR 2 XPAR EUR102996665 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T10:50:30Z FR0000121329 91,490000 EUR 59 XPAR EUR102997891 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T11:09:01Z FR0000121329 91,430000 EUR 16 XPAR EUR102999798 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T11:24:11Z FR0000121329 91,470000 EUR 14 XPAR EUR103001124 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T11:24:11Z FR0000121329 91,470000 EUR 45 XPAR EUR103001129 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe

Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché Numéro de reference de la (UTC) l'instrument financier (MIC Code) transaction Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T12:23:03Z FR0000121329 91,510000 EUR 55 XPAR EUR103004990 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T12:34:35Z FR0000121329 91,410000 EUR 59 XPAR EUR103006092 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T12:48:12Z FR0000121329 91,390000 EUR 58 XPAR EUR103007468 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T13:02:09Z FR0000121329 91,410000 EUR 56 XPAR EUR103008807 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T13:02:09Z FR0000121329 91,410000 EUR 5 XPAR EUR103008808 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T13:18:48Z FR0000121329 91,440000 EUR 50 XPAR EUR103010313 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T13:31:07Z FR0000121329 91,410000 EUR 55 XPAR EUR103011560 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T13:44:26Z FR0000121329 91,370000 EUR 57 XPAR EUR103012818 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T13:57:14Z FR0000121329 91,320000 EUR 50 XPAR EUR103013985 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T13:57:14Z FR0000121329 91,320000 EUR 5 XPAR EUR103013986 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T14:12:05Z FR0000121329 91,270000 EUR 58 XPAR EUR103015449 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T14:29:44Z FR0000121329 91,260000 EUR 56 XPAR EUR103016982 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T14:39:24Z FR0000121329 91,240000 EUR 42 XPAR EUR103018830 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T14:39:24Z FR0000121329 91,240000 EUR 18 XPAR EUR103018831 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T14:48:01Z FR0000121329 91,050000 EUR 1 XPAR EUR103020803 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T14:48:01Z FR0000121329 91,050000 EUR 11 XPAR EUR103020804 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T14:48:01Z FR0000121329 91,050000 EUR 29 XPAR EUR103020805 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T14:48:01Z FR0000121329 91,050000 EUR 14 XPAR EUR103020806 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T14:59:35Z FR0000121329 90,930000 EUR 57 XPAR EUR103023116 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T15:09:55Z FR0000121329 91,110000 EUR 55 XPAR EUR103025042 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T15:24:05Z FR0000121329 91,050000 EUR 66 XPAR EUR103027759 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T15:35:28Z FR0000121329 91,100000 EUR 55 XPAR EUR103030236 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T15:47:49Z FR0000121329 91,170000 EUR 58 XPAR EUR103032696 Thales Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2017-12-20T15:51:46Z FR0000121329 91,170000 EUR 158 XPAR EUR103033385

