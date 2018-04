Thales : Disclosure of trading in own shares from 9 au 13 April 2018 (in French only) 0 0 19/04/2018 | 09:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 9 au 13 avril 2018 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Devise Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix unitaire Marché (MIC Code) Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-04-09 FR0000121329 EUR 1000 101,120600 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-04-10 FR0000121329 EUR 1000 101,381800 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-04-11 FR0000121329 EUR 1000 101,337350 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-04-12 FR0000121329 EUR 1000 101,440400 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-04-13 FR0000121329 EUR 1000 101,545250 XPAR Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T07:18:17Z FR0000121329 100,650000 EUR 29 XPAR EUR107767355 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T07:18:17Z FR0000121329 100,650000 EUR 24 XPAR EUR107767356 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T07:36:01Z FR0000121329 100,750000 EUR 52 XPAR EUR107768995 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T07:54:51Z FR0000121329 100,900000 EUR 50 XPAR EUR107770190 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T08:15:24Z FR0000121329 101,300000 EUR 54 XPAR EUR107771710 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T08:37:10Z FR0000121329 101,050000 EUR 50 XPAR EUR107773313 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T09:01:34Z FR0000121329 100,900000 EUR 55 XPAR EUR107774982 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T09:30:03Z FR0000121329 101,100000 EUR 20 XPAR EUR107776698 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T09:30:03Z FR0000121329 101,100000 EUR 31 XPAR EUR107776699 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T09:53:05Z FR0000121329 100,900000 EUR 53 XPAR EUR107777900 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T10:24:39Z FR0000121329 101,000000 EUR 51 XPAR EUR107779858 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T11:01:30Z FR0000121329 101,000000 EUR 50 XPAR EUR107781853 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T11:34:40Z FR0000121329 101,450000 EUR 50 XPAR EUR107783282 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T12:10:00Z FR0000121329 101,550000 EUR 33 XPAR EUR107784973 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T12:10:00Z FR0000121329 101,550000 EUR 17 XPAR EUR107784974 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T12:43:35Z FR0000121329 101,450000 EUR 50 XPAR EUR107787124 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T13:08:48Z FR0000121329 101,100000 EUR 50 XPAR EUR107789004 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T13:31:15Z FR0000121329 101,150000 EUR 50 XPAR EUR107790970 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T14:00:23Z FR0000121329 101,300000 EUR 48 XPAR EUR107794489 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T14:00:23Z FR0000121329 101,300000 EUR 5 XPAR EUR107794490 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T14:18:45Z FR0000121329 101,150000 EUR 42 XPAR EUR107796442 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T14:18:45Z FR0000121329 101,150000 EUR 9 XPAR EUR107796443 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T14:42:16Z FR0000121329 101,300000 EUR 51 XPAR EUR107799800 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T15:02:43Z FR0000121329 101,300000 EUR 51 XPAR EUR107802591 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-09T15:12:56Z FR0000121329 101,200000 EUR 25 XPAR EUR107804021 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T07:14:39Z FR0000121329 101,400000 EUR 50 XPAR EUR107818746 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T07:32:43Z FR0000121329 101,350000 EUR 5 XPAR EUR107820960 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T07:32:45Z FR0000121329 101,350000 EUR 10 XPAR EUR107820965 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T07:32:45Z FR0000121329 101,350000 EUR 26 XPAR EUR107820966 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T07:32:45Z FR0000121329 101,350000 EUR 9 XPAR EUR107820967 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T07:53:31Z FR0000121329 101,350000 EUR 54 XPAR EUR107822647 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T08:14:15Z FR0000121329 101,550000 EUR 52 XPAR EUR107825019 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T08:39:05Z FR0000121329 101,400000 EUR 50 XPAR EUR107828502 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T09:06:18Z FR0000121329 101,450000 EUR 7 XPAR EUR107831375 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T09:06:18Z FR0000121329 101,450000 EUR 43 XPAR EUR107831376 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T09:27:05Z FR0000121329 101,400000 EUR 55 XPAR EUR107833303 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T09:59:49Z FR0000121329 101,400000 EUR 24 XPAR EUR107836331 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T09:59:49Z FR0000121329 101,400000 EUR 28 XPAR EUR107836332 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T10:32:50Z FR0000121329 101,650000 EUR 50 XPAR EUR107839072 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T10:58:56Z FR0000121329 101,450000 EUR 3 XPAR EUR107840873 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T10:58:56Z FR0000121329 101,450000 EUR 22 XPAR EUR107840874 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T10:58:56Z FR0000121329 101,450000 EUR 8 XPAR EUR107840875 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T10:58:56Z FR0000121329 101,450000 EUR 19 XPAR EUR107840876 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T11:43:41Z FR0000121329 101,250000 EUR 53 XPAR EUR107844499 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T12:10:57Z FR0000121329 101,200000 EUR 53 XPAR EUR107846520 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T12:42:09Z FR0000121329 101,400000 EUR 51 XPAR EUR107849044 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T13:12:13Z FR0000121329 101,250000 EUR 51 XPAR EUR107851985 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T13:37:23Z FR0000121329 101,250000 EUR 45 XPAR EUR107854872 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T13:37:23Z FR0000121329 101,250000 EUR 5 XPAR EUR107854873 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T13:57:31Z FR0000121329 101,050000 EUR 41 XPAR EUR107858864 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T13:57:31Z FR0000121329 101,050000 EUR 13 XPAR EUR107858865 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T14:21:40Z FR0000121329 101,300000 EUR 22 XPAR EUR107862609 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T14:21:40Z FR0000121329 101,300000 EUR 28 XPAR EUR107862610 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T14:49:10Z FR0000121329 101,500000 EUR 54 XPAR EUR107866061 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T15:03:37Z FR0000121329 101,600000 EUR 50 XPAR EUR107868176 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-10T15:11:45Z FR0000121329 101,600000 EUR 19 XPAR EUR107869592 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T07:02:14Z FR0000121329 101,450000 EUR 31 XPAR EUR107876731 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T07:11:06Z FR0000121329 101,400000 EUR 35 XPAR EUR107877513 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T07:29:23Z FR0000121329 101,450000 EUR 37 XPAR EUR107879173 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T07:44:44Z FR0000121329 101,250000 EUR 31 XPAR EUR107880752 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T08:09:35Z FR0000121329 101,550000 EUR 35 XPAR EUR107883454 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T08:28:51Z FR0000121329 101,450000 EUR 39 XPAR EUR107885427 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T08:38:05Z FR0000121329 101,300000 EUR 43 XPAR EUR107886191 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T09:10:50Z FR0000121329 101,200000 EUR 36 XPAR EUR107888970 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T09:16:03Z FR0000121329 101,100000 EUR 34 XPAR EUR107889597 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T09:39:07Z FR0000121329 101,250000 EUR 33 XPAR EUR107892817 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T10:08:09Z FR0000121329 101,750000 EUR 43 XPAR EUR107896647 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T10:36:18Z FR0000121329 101,400000 EUR 42 XPAR EUR107899577 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T11:02:21Z FR0000121329 101,350000 EUR 41 XPAR EUR107901943 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T11:31:08Z FR0000121329 101,350000 EUR 28 XPAR EUR107905387 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T11:31:08Z FR0000121329 101,350000 EUR 14 XPAR EUR107905388 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T12:07:36Z FR0000121329 101,400000 EUR 32 XPAR EUR107908457 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T12:23:15Z FR0000121329 101,200000 EUR 30 XPAR EUR107910016 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T12:40:38Z FR0000121329 101,200000 EUR 35 XPAR EUR107911709 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T13:01:39Z FR0000121329 101,200000 EUR 30 XPAR EUR107914063 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T13:28:04Z FR0000121329 101,200000 EUR 44 XPAR EUR107916782 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T13:40:43Z FR0000121329 101,100000 EUR 18 XPAR EUR107919024 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T13:40:43Z FR0000121329 101,100000 EUR 15 XPAR EUR107919025 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T14:03:57Z FR0000121329 101,150000 EUR 37 XPAR EUR107922436 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T14:17:13Z FR0000121329 101,300000 EUR 42 XPAR EUR107924347 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T14:39:38Z FR0000121329 101,350000 EUR 34 XPAR EUR107927212 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T14:46:17Z FR0000121329 101,400000 EUR 43 XPAR EUR107927845 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T14:59:37Z FR0000121329 101,400000 EUR 35 XPAR EUR107929331 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T15:10:24Z FR0000121329 101,400000 EUR 37 XPAR EUR107930706 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T15:10:29Z FR0000121329 101,400000 EUR 21 XPAR EUR107930717 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T15:10:38Z FR0000121329 101,400000 EUR 17 XPAR EUR107930732 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-11T15:10:41Z FR0000121329 101,400000 EUR 8 XPAR EUR107930738 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T07:00:30Z FR0000121329 101,600000 EUR 18 XPAR EUR107936671 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T07:00:31Z FR0000121329 101,600000 EUR 14 XPAR EUR107936677 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T07:09:56Z FR0000121329 101,450000 EUR 40 XPAR EUR107937430 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T07:25:23Z FR0000121329 101,350000 EUR 35 XPAR EUR107938393 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T07:51:29Z FR0000121329 101,600000 EUR 42 XPAR EUR107940610 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T08:08:44Z FR0000121329 101,600000 EUR 34 XPAR EUR107942294 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T08:32:29Z FR0000121329 101,550000 EUR 35 XPAR EUR107944375 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T08:45:51Z FR0000121329 101,500000 EUR 42 XPAR EUR107945567 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T09:13:30Z FR0000121329 101,500000 EUR 37 XPAR EUR107948294 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T09:25:36Z FR0000121329 101,500000 EUR 24 XPAR EUR107949561 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T09:25:36Z FR0000121329 101,500000 EUR 14 XPAR EUR107949562 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T09:46:37Z FR0000121329 101,500000 EUR 37 XPAR EUR107951660 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T10:09:35Z FR0000121329 101,500000 EUR 11 XPAR EUR107954477 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T10:09:35Z FR0000121329 101,500000 EUR 30 XPAR EUR107954479 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T10:43:57Z FR0000121329 101,500000 EUR 41 XPAR EUR107958609 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T10:59:35Z FR0000121329 101,150000 EUR 33 XPAR EUR107960401 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T11:29:34Z FR0000121329 101,300000 EUR 36 XPAR EUR107963821 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T11:59:47Z FR0000121329 101,350000 EUR 19 XPAR EUR107967766 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T12:14:19Z FR0000121329 101,350000 EUR 39 XPAR EUR107968928 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T12:41:12Z FR0000121329 101,400000 EUR 35 XPAR EUR107971118 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T13:10:22Z FR0000121329 101,550000 EUR 34 XPAR EUR107973876 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T13:25:33Z FR0000121329 101,550000 EUR 44 XPAR EUR107975377 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T13:50:42Z FR0000121329 101,800000 EUR 35 XPAR EUR107979600 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T14:10:50Z FR0000121329 101,800000 EUR 42 XPAR EUR107983119 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T14:17:27Z FR0000121329 101,550000 EUR 43 XPAR EUR107984170 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T14:36:44Z FR0000121329 101,250000 EUR 22 XPAR EUR107986571 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T14:36:44Z FR0000121329 101,250000 EUR 14 XPAR EUR107986572 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T14:44:39Z FR0000121329 101,050000 EUR 40 XPAR EUR107987660 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T15:00:42Z FR0000121329 100,850000 EUR 38 XPAR EUR107989876 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T15:17:01Z FR0000121329 101,300000 EUR 13 XPAR EUR107991901 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T15:17:01Z FR0000121329 101,300000 EUR 29 XPAR EUR107991902 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-12T15:25:47Z FR0000121329 101,400000 EUR 30 XPAR EUR107993086 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T07:09:10Z FR0000121329 101,650000 EUR 27 XPAR EUR107997915 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T07:14:32Z FR0000121329 101,600000 EUR 43 XPAR EUR107998494 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T07:34:37Z FR0000121329 101,600000 EUR 20 XPAR EUR108000428 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T07:34:52Z FR0000121329 101,600000 EUR 24 XPAR EUR108000442 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T07:47:10Z FR0000121329 101,450000 EUR 4 XPAR EUR108001333 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T07:47:28Z FR0000121329 101,450000 EUR 10 XPAR EUR108001356 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T07:49:14Z FR0000121329 101,450000 EUR 7 XPAR EUR108001546 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T07:49:14Z FR0000121329 101,450000 EUR 9 XPAR EUR108001547 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T08:08:14Z FR0000121329 101,450000 EUR 34 XPAR EUR108003051 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T08:30:45Z FR0000121329 101,500000 EUR 39 XPAR EUR108004615 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T08:41:05Z FR0000121329 101,400000 EUR 41 XPAR EUR108005469 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T09:21:52Z FR0000121329 101,550000 EUR 58 XPAR EUR108008764 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T09:37:10Z FR0000121329 101,600000 EUR 39 XPAR EUR108010020 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T10:00:41Z FR0000121329 101,600000 EUR 33 XPAR EUR108011759 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T10:00:41Z FR0000121329 101,600000 EUR 5 XPAR EUR108011760 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T10:21:08Z FR0000121329 101,500000 EUR 38 XPAR EUR108013103 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T10:58:40Z FR0000121329 101,650000 EUR 42 XPAR EUR108015731 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T11:27:40Z FR0000121329 101,600000 EUR 35 XPAR EUR108017613 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T11:47:17Z FR0000121329 101,550000 EUR 7 XPAR EUR108018504 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T12:07:27Z FR0000121329 101,650000 EUR 34 XPAR EUR108019813 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T12:36:35Z FR0000121329 101,700000 EUR 41 XPAR EUR108021860 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T13:09:41Z FR0000121329 101,550000 EUR 57 XPAR EUR108024636 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T13:24:26Z FR0000121329 101,450000 EUR 39 XPAR EUR108025659 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T13:35:58Z FR0000121329 101,450000 EUR 42 XPAR EUR108027003 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T14:04:49Z FR0000121329 101,750000 EUR 31 XPAR EUR108031256 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T14:11:26Z FR0000121329 101,600000 EUR 38 XPAR EUR108032291 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T14:29:09Z FR0000121329 101,500000 EUR 31 XPAR EUR108034922 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T14:39:34Z FR0000121329 101,600000 EUR 38 XPAR EUR108036773 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T14:53:46Z FR0000121329 101,600000 EUR 30 XPAR EUR108038921 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T15:05:47Z FR0000121329 101,450000 EUR 42 XPAR EUR108040559 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T15:10:16Z FR0000121329 101,350000 EUR 52 XPAR EUR108041307 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-13T15:10:16Z FR0000121329 101,350000 EUR 10 XPAR EUR108041308 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 19 avril 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le19 avril 2018 07:56:04 UTC. Document originalhttps://www.thalesgroup.com/sites/default/files/asset/document/disclosure_of_trading_in_own_shares_from_9_au_13_april_2018_in_french_only.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/A9933F1D157928AC6EF7019FB40A7D37999114FF 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur THALES 09:57 THALES : Disclosure of trading in own shares from 9 au 13 April 2018 (in French .. PU 18/04 THALES : Convocation Assemblée générale mixte CO 17/04 L'ORÉAL : les actionnaires plébiscitent le renouvellement du mandat du PDG AW 17/04 THALES : lance-roquettes choisi par McDonnell Douglas CF 13/04 Dassault se voit chef de file pour le futur chasseur européen RE 13/04 THALES : deux nominations au Conseil d'administration CF 13/04 THALES : a finalisé le financement de l'acquisition de GEMALTO AO 13/04 THALES : émission obligataire pour l'acquisition de Gemalto CF 12/04 Alstom signe un gros contrat pour un métro léger à Montréal AW 11/04 THALES : partenariat renforcé avec Singapore Airlines CF Recommandations des analystes sur THALES 15/03 THALES : BlackRock à moins de 5% du capital CF 12/03 THALES : Oddo BHF relève son objectif de cours AO 12/03 THALES : Oddo remonte sa cible CF