Thales : Disclosure of trading on own shares from 16 April to 5 May 2018 (in French only).pdf 0 0 08/05/2018 | 16:40 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 16 avril au 5 mai 2018 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Devise Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix unitaire Marché (MIC Code) Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-04-16 FR0000121329 EUR 1000 101,589700 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-04-17 FR0000121329 EUR 1000 101,978050 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-04-18 FR0000121329 EUR 1000 102,978700 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-04-19 FR0000121329 EUR 1000 103,758300 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-05-02 FR0000121329 EUR 1000 105,181600 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-05-03 FR0000121329 EUR 1000 108,052850 XPAR Thales 529900FNDVTQJOV VPZ19 2018-05-04 FR0000121329 EUR 1000 108,892000 XPAR Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T07:16:13Z FR0000121329 101,650000 EUR 31 XPAR EUR108049652 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T07:20:27Z FR0000121329 101,550000 EUR 54 XPAR EUR108049819 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T07:35:54Z FR0000121329 101,800000 EUR 40 XPAR EUR108050666 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T07:35:54Z FR0000121329 101,800000 EUR 3 XPAR EUR108050667 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T08:05:47Z FR0000121329 101,650000 EUR 39 XPAR EUR108052134 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T08:33:12Z FR0000121329 101,850000 EUR 53 XPAR EUR108053490 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T08:53:28Z FR0000121329 101,850000 EUR 40 XPAR EUR108054682 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T09:09:01Z FR0000121329 101,800000 EUR 32 XPAR EUR108055527 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T09:28:12Z FR0000121329 101,700000 EUR 38 XPAR EUR108056286 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T09:44:14Z FR0000121329 101,550000 EUR 23 XPAR EUR108057223 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T09:44:44Z FR0000121329 101,550000 EUR 16 XPAR EUR108057271 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T10:05:43Z FR0000121329 101,400000 EUR 44 XPAR EUR108058350 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T10:40:33Z FR0000121329 101,450000 EUR 1 XPAR EUR108059778 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T10:40:33Z FR0000121329 101,450000 EUR 40 XPAR EUR108059779 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T11:21:11Z FR0000121329 101,450000 EUR 49 XPAR EUR108062600 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T11:41:49Z FR0000121329 101,500000 EUR 31 XPAR EUR108064250 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T12:11:21Z FR0000121329 101,450000 EUR 37 XPAR EUR108065714 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T12:40:24Z FR0000121329 101,500000 EUR 36 XPAR EUR108067200 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T12:58:13Z FR0000121329 101,500000 EUR 42 XPAR EUR108068174 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T13:25:03Z FR0000121329 101,650000 EUR 31 XPAR EUR108070070 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T13:42:50Z FR0000121329 101,500000 EUR 39 XPAR EUR108072795 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T13:56:11Z FR0000121329 101,400000 EUR 23 XPAR EUR108074262 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T13:56:11Z FR0000121329 101,400000 EUR 17 XPAR EUR108074263 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T14:14:15Z FR0000121329 101,500000 EUR 41 XPAR EUR108076456 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T14:31:43Z FR0000121329 101,600000 EUR 43 XPAR EUR108078679 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T14:45:33Z FR0000121329 101,700000 EUR 18 XPAR EUR108080637 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T14:45:33Z FR0000121329 101,700000 EUR 10 XPAR EUR108080638 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T14:45:33Z FR0000121329 101,700000 EUR 14 XPAR EUR108080639 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T14:59:35Z FR0000121329 101,550000 EUR 44 XPAR EUR108082500 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-16T15:08:24Z FR0000121329 101,600000 EUR 71 XPAR EUR108084216 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T07:00:36Z FR0000121329 101,750000 EUR 38 XPAR EUR108091433 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T07:14:16Z FR0000121329 101,650000 EUR 35 XPAR EUR108092954 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T07:28:10Z FR0000121329 101,800000 EUR 44 XPAR EUR108094245 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T08:11:22Z FR0000121329 102,050000 EUR 66 XPAR EUR108097488 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T08:29:07Z FR0000121329 101,800000 EUR 16 XPAR EUR108098882 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T08:30:07Z FR0000121329 101,800000 EUR 34 XPAR EUR108098960 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T08:47:52Z FR0000121329 101,600000 EUR 4 XPAR EUR108100211 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T08:47:52Z FR0000121329 101,600000 EUR 22 XPAR EUR108100212 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T08:47:52Z FR0000121329 101,600000 EUR 15 XPAR EUR108100213 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T09:05:13Z FR0000121329 101,350000 EUR 35 XPAR EUR108101524 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T09:05:15Z FR0000121329 101,350000 EUR 2 XPAR EUR108101526 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T09:31:09Z FR0000121329 101,550000 EUR 37 XPAR EUR108103513 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T09:48:38Z FR0000121329 101,350000 EUR 20 XPAR EUR108105042 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T09:48:55Z FR0000121329 101,350000 EUR 14 XPAR EUR108105136 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T10:11:55Z FR0000121329 101,400000 EUR 40 XPAR EUR108107193 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T10:55:43Z FR0000121329 101,450000 EUR 50 XPAR EUR108109710 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T11:24:59Z FR0000121329 101,400000 EUR 31 XPAR EUR108111646 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T12:03:51Z FR0000121329 101,850000 EUR 38 XPAR EUR108114407 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T12:26:54Z FR0000121329 102,000000 EUR 32 XPAR EUR108115922 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T12:51:00Z FR0000121329 101,800000 EUR 38 XPAR EUR108117944 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T13:16:05Z FR0000121329 101,900000 EUR 44 XPAR EUR108120348 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T13:32:54Z FR0000121329 102,250000 EUR 35 XPAR EUR108121708 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T13:51:01Z FR0000121329 102,150000 EUR 33 XPAR EUR108123518 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T14:15:01Z FR0000121329 102,450000 EUR 47 XPAR EUR108127767 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T14:33:38Z FR0000121329 102,450000 EUR 55 XPAR EUR108129840 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T14:42:59Z FR0000121329 102,400000 EUR 41 XPAR EUR108130925 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T15:04:35Z FR0000121329 102,750000 EUR 56 XPAR EUR108133443 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T15:15:18Z FR0000121329 102,750000 EUR 20 XPAR EUR108134696 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-17T15:19:37Z FR0000121329 102,850000 EUR 58 XPAR EUR108135398 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T07:02:11Z FR0000121329 102,800000 EUR 43 XPAR EUR108141933 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T07:15:50Z FR0000121329 102,950000 EUR 12 XPAR EUR108143118 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T07:15:50Z FR0000121329 102,950000 EUR 20 XPAR EUR108143119 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T07:33:22Z FR0000121329 102,700000 EUR 31 XPAR EUR108144317 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T07:46:47Z FR0000121329 102,700000 EUR 38 XPAR EUR108145056 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T08:01:40Z FR0000121329 102,700000 EUR 35 XPAR EUR108145696 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T08:31:31Z FR0000121329 103,000000 EUR 43 XPAR EUR108147047 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T08:46:39Z FR0000121329 103,000000 EUR 18 XPAR EUR108148035 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T08:46:39Z FR0000121329 103,000000 EUR 17 XPAR EUR108148037 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T09:03:53Z FR0000121329 102,900000 EUR 30 XPAR EUR108149677 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T09:27:02Z FR0000121329 102,950000 EUR 33 XPAR EUR108151464 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T09:42:57Z FR0000121329 102,800000 EUR 16 XPAR EUR108152865 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T09:42:57Z FR0000121329 102,800000 EUR 15 XPAR EUR108152866 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T09:52:31Z FR0000121329 102,800000 EUR 30 XPAR EUR108153443 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T10:10:23Z FR0000121329 102,750000 EUR 32 XPAR EUR108154955 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T10:33:00Z FR0000121329 102,800000 EUR 37 XPAR EUR108156874 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T11:06:59Z FR0000121329 102,850000 EUR 31 XPAR EUR108159487 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T11:30:43Z FR0000121329 102,800000 EUR 41 XPAR EUR108162517 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T12:03:26Z FR0000121329 102,850000 EUR 42 XPAR EUR108166785 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T12:19:30Z FR0000121329 102,800000 EUR 39 XPAR EUR108171311 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T12:45:12Z FR0000121329 102,850000 EUR 35 XPAR EUR108175967 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T12:45:12Z FR0000121329 102,850000 EUR 1 XPAR EUR108175968 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T13:08:10Z FR0000121329 102,800000 EUR 17 XPAR EUR108179551 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T13:21:02Z FR0000121329 102,950000 EUR 40 XPAR EUR108181364 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T13:39:30Z FR0000121329 103,050000 EUR 33 XPAR EUR108184901 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T14:10:25Z FR0000121329 103,400000 EUR 54 XPAR EUR108191666 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T14:18:00Z FR0000121329 103,400000 EUR 37 XPAR EUR108193342 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T14:34:41Z FR0000121329 103,300000 EUR 15 XPAR EUR108196723 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T14:37:09Z FR0000121329 103,250000 EUR 39 XPAR EUR108197285 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T14:53:22Z FR0000121329 103,300000 EUR 37 XPAR EUR108200423 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-18T15:03:36Z FR0000121329 103,300000 EUR 89 XPAR EUR108201874 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T07:07:30Z FR0000121329 103,800000 EUR 45 XPAR EUR108212927 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T07:16:57Z FR0000121329 103,950000 EUR 41 XPAR EUR108214044 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T07:39:03Z FR0000121329 103,750000 EUR 37 XPAR EUR108216006 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T08:00:38Z FR0000121329 103,750000 EUR 15 XPAR EUR108217522 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T08:00:49Z FR0000121329 103,750000 EUR 20 XPAR EUR108217531 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T08:14:13Z FR0000121329 103,650000 EUR 31 XPAR EUR108218474 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T08:25:13Z FR0000121329 103,800000 EUR 33 XPAR EUR108219786 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T08:43:48Z FR0000121329 103,700000 EUR 34 XPAR EUR108221860 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T08:54:59Z FR0000121329 103,450000 EUR 38 XPAR EUR108222991 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T09:14:50Z FR0000121329 103,450000 EUR 42 XPAR EUR108224880 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T09:51:06Z FR0000121329 103,750000 EUR 34 XPAR EUR108228238 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T10:15:10Z FR0000121329 103,950000 EUR 37 XPAR EUR108229885 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T10:39:22Z FR0000121329 103,950000 EUR 21 XPAR EUR108231173 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T10:39:22Z FR0000121329 103,950000 EUR 14 XPAR EUR108231174 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T11:05:49Z FR0000121329 103,900000 EUR 35 XPAR EUR108232824 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T11:22:56Z FR0000121329 104,000000 EUR 41 XPAR EUR108233916 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T12:01:35Z FR0000121329 104,250000 EUR 15 XPAR EUR108236028 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T12:01:35Z FR0000121329 104,250000 EUR 26 XPAR EUR108236029 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T12:17:40Z FR0000121329 103,900000 EUR 37 XPAR EUR108237001 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T12:52:33Z FR0000121329 103,900000 EUR 11 XPAR EUR108239293 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T12:52:34Z FR0000121329 103,900000 EUR 32 XPAR EUR108239296 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T13:07:28Z FR0000121329 103,950000 EUR 41 XPAR EUR108240326 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T13:33:50Z FR0000121329 104,000000 EUR 29 XPAR EUR108242839 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T13:43:06Z FR0000121329 103,950000 EUR 35 XPAR EUR108243926 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T13:43:06Z FR0000121329 103,950000 EUR 5 XPAR EUR108243927 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T14:03:07Z FR0000121329 103,950000 EUR 37 XPAR EUR108247039 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T14:18:55Z FR0000121329 103,900000 EUR 39 XPAR EUR108248978 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T14:27:33Z FR0000121329 103,500000 EUR 29 XPAR EUR108250044 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T14:37:42Z FR0000121329 103,400000 EUR 7 XPAR EUR108251443 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T14:37:42Z FR0000121329 103,400000 EUR 34 XPAR EUR108251444 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T14:52:15Z FR0000121329 103,250000 EUR 41 XPAR EUR108253970 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T15:06:21Z FR0000121329 103,250000 EUR 60 XPAR EUR108256410 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-04-19T15:06:21Z FR0000121329 103,250000 EUR 4 XPAR EUR108256411 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T07:00:18Z FR0000121329 104,750000 EUR 41 XPAR EUR108687522 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T07:21:30Z FR0000121329 105,100000 EUR 32 XPAR EUR108691733 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T07:30:52Z FR0000121329 105,500000 EUR 42 XPAR EUR108693117 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T07:55:25Z FR0000121329 105,500000 EUR 43 XPAR EUR108696735 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T08:20:36Z FR0000121329 105,600000 EUR 31 XPAR EUR108700377 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T08:32:13Z FR0000121329 105,700000 EUR 36 XPAR EUR108701476 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T08:53:42Z FR0000121329 105,450000 EUR 38 XPAR EUR108703246 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T09:09:51Z FR0000121329 105,400000 EUR 28 XPAR EUR108704972 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T09:09:51Z FR0000121329 105,400000 EUR 9 XPAR EUR108704973 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T09:28:41Z FR0000121329 105,200000 EUR 40 XPAR EUR108706931 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T09:48:34Z FR0000121329 105,150000 EUR 38 XPAR EUR108709595 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T10:04:53Z FR0000121329 104,950000 EUR 40 XPAR EUR108711957 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T10:35:15Z FR0000121329 105,000000 EUR 35 XPAR EUR108716748 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T11:16:37Z FR0000121329 105,050000 EUR 36 XPAR EUR108722761 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T11:29:44Z FR0000121329 105,050000 EUR 27 XPAR EUR108724461 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T11:29:44Z FR0000121329 105,050000 EUR 5 XPAR EUR108724462 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T12:01:41Z FR0000121329 105,200000 EUR 20 XPAR EUR108728661 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T12:01:41Z FR0000121329 105,200000 EUR 14 XPAR EUR108728662 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T12:23:37Z FR0000121329 105,200000 EUR 34 XPAR EUR108732140 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T12:41:32Z FR0000121329 105,050000 EUR 2 XPAR EUR108736212 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T12:41:32Z FR0000121329 105,050000 EUR 29 XPAR EUR108736213 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T13:05:05Z FR0000121329 105,000000 EUR 36 XPAR EUR108739737 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T13:28:03Z FR0000121329 105,050000 EUR 32 XPAR EUR108742512 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T13:35:46Z FR0000121329 104,850000 EUR 31 XPAR EUR108744853 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T13:59:24Z FR0000121329 105,150000 EUR 3 XPAR EUR108748133 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T13:59:24Z FR0000121329 105,150000 EUR 33 XPAR EUR108748134 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T14:11:17Z FR0000121329 105,100000 EUR 12 XPAR EUR108749974 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T14:11:17Z FR0000121329 105,100000 EUR 18 XPAR EUR108749977 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T14:21:35Z FR0000121329 105,100000 EUR 35 XPAR EUR108751505 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T14:34:53Z FR0000121329 105,050000 EUR 31 XPAR EUR108753450 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T14:51:02Z FR0000121329 105,200000 EUR 60 XPAR EUR108756085 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T14:51:02Z FR0000121329 105,200000 EUR 15 XPAR EUR108756086 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-02T14:51:02Z FR0000121329 105,200000 EUR 74 XPAR EUR108756087 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T07:00:32Z FR0000121329 106,500000 EUR 32 XPAR EUR108765097 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T07:10:32Z FR0000121329 106,850000 EUR 39 XPAR EUR108766649 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T07:30:52Z FR0000121329 106,550000 EUR 30 XPAR EUR108768185 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T07:46:31Z FR0000121329 106,950000 EUR 39 XPAR EUR108769256 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T07:46:31Z FR0000121329 106,950000 EUR 1 XPAR EUR108769257 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T07:46:39Z FR0000121329 106,950000 EUR 2 XPAR EUR108769263 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T08:08:31Z FR0000121329 107,200000 EUR 38 XPAR EUR108770657 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T08:26:43Z FR0000121329 107,250000 EUR 39 XPAR EUR108772192 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T08:48:40Z FR0000121329 107,550000 EUR 37 XPAR EUR108773916 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T09:08:49Z FR0000121329 107,550000 EUR 36 XPAR EUR108775608 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T09:29:24Z FR0000121329 107,750000 EUR 22 XPAR EUR108777581 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T09:29:24Z FR0000121329 107,750000 EUR 11 XPAR EUR108777582 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T09:49:08Z FR0000121329 107,650000 EUR 11 XPAR EUR108779139 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T09:49:08Z FR0000121329 107,650000 EUR 23 XPAR EUR108779140 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T10:20:49Z FR0000121329 107,650000 EUR 36 XPAR EUR108781221 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T10:38:33Z FR0000121329 107,650000 EUR 32 XPAR EUR108782355 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T11:03:08Z FR0000121329 107,650000 EUR 37 XPAR EUR108784028 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T11:32:22Z FR0000121329 108,100000 EUR 31 XPAR EUR108785784 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T11:54:27Z FR0000121329 108,050000 EUR 40 XPAR EUR108787787 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T12:19:34Z FR0000121329 108,150000 EUR 43 XPAR EUR108789423 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T12:48:33Z FR0000121329 108,350000 EUR 29 XPAR EUR108791350 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T13:02:27Z FR0000121329 108,550000 EUR 39 XPAR EUR108792399 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T13:32:59Z FR0000121329 108,850000 EUR 44 XPAR EUR108795098 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T13:52:31Z FR0000121329 108,950000 EUR 37 XPAR EUR108796932 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T14:01:10Z FR0000121329 109,000000 EUR 33 XPAR EUR108797974 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T14:17:00Z FR0000121329 109,200000 EUR 33 XPAR EUR108799777 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T14:27:26Z FR0000121329 108,950000 EUR 41 XPAR EUR108801415 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T14:42:06Z FR0000121329 109,050000 EUR 31 XPAR EUR108803662 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T14:52:19Z FR0000121329 108,900000 EUR 33 XPAR EUR108805110 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T15:05:10Z FR0000121329 108,900000 EUR 42 XPAR EUR108807201 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T15:18:07Z FR0000121329 108,900000 EUR 36 XPAR EUR108809828 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-03T15:27:44Z FR0000121329 109,000000 EUR 23 XPAR EUR108811760 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T07:02:44Z FR0000121329 109,250000 EUR 34 XPAR EUR108813407 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T07:12:38Z FR0000121329 108,650000 EUR 39 XPAR EUR108814338 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T07:26:59Z FR0000121329 109,050000 EUR 36 XPAR EUR108815894 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T07:45:55Z FR0000121329 109,100000 EUR 21 XPAR EUR108817198 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T07:45:55Z FR0000121329 109,100000 EUR 12 XPAR EUR108817199 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T08:06:50Z FR0000121329 109,150000 EUR 12 XPAR EUR108818790 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T08:06:50Z FR0000121329 109,150000 EUR 23 XPAR EUR108818791 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T08:19:31Z FR0000121329 109,000000 EUR 28 XPAR EUR108819706 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T08:34:15Z FR0000121329 109,000000 EUR 34 XPAR EUR108821070 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T08:57:40Z FR0000121329 109,250000 EUR 28 XPAR EUR108822570 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T09:09:52Z FR0000121329 109,050000 EUR 30 XPAR EUR108823693 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T09:22:17Z FR0000121329 108,950000 EUR 38 XPAR EUR108824870 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T09:44:10Z FR0000121329 109,000000 EUR 34 XPAR EUR108826251 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T10:07:58Z FR0000121329 109,050000 EUR 35 XPAR EUR108827605 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T10:28:17Z FR0000121329 109,000000 EUR 28 XPAR EUR108828524 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T10:48:18Z FR0000121329 109,000000 EUR 39 XPAR EUR108829179 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T11:14:18Z FR0000121329 108,900000 EUR 40 XPAR EUR108830276 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T11:42:51Z FR0000121329 108,900000 EUR 25 XPAR EUR108831059 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T11:42:51Z FR0000121329 108,900000 EUR 16 XPAR EUR108831060 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T12:03:29Z FR0000121329 108,500000 EUR 37 XPAR EUR108831601 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T12:50:22Z FR0000121329 109,050000 EUR 33 XPAR EUR108834166 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T13:02:23Z FR0000121329 109,000000 EUR 12 XPAR EUR108834898 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T13:02:55Z FR0000121329 109,000000 EUR 25 XPAR EUR108834922 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T13:22:54Z FR0000121329 108,950000 EUR 40 XPAR EUR108836125 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T13:44:55Z FR0000121329 109,000000 EUR 39 XPAR EUR108838668 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T13:58:49Z FR0000121329 108,950000 EUR 33 XPAR EUR108840473 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T14:11:44Z FR0000121329 108,900000 EUR 35 XPAR EUR108842364 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T14:22:11Z FR0000121329 108,200000 EUR 33 XPAR EUR108843750 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T14:36:51Z FR0000121329 107,850000 EUR 33 XPAR EUR108845706 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T14:59:15Z FR0000121329 108,500000 EUR 43 XPAR EUR108848728 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T15:07:00Z FR0000121329 109,000000 EUR 40 XPAR EUR108849791 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T15:18:11Z FR0000121329 108,900000 EUR 36 XPAR EUR108851143 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJO VKVePplZe1r 9Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-05-04T15:27:44Z FR0000121329 109,000000 EUR 9 XPAR EUR108852717 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 08 mai 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le08 mai 2018 13:54:02 UTC. Document originalhttps://www.thalesgroup.com/sites/default/files/asset/document/disclosure_of_trading_on_own_shares_from_16_april_to_5_may_2018_in_french_only.pdf.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/90489C4583E82BD488B09C1FB0FD21CD86D0F98F 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur THALES 16:40 THALES : Disclosure of trading on own shares from 16 April to 5 May 2018 (in Fre.. PU 04/05 THALES : Credit Suisse toujours positif après les trimestriels AO 03/05 THALES : le titre bien orienté après une solide publication trimestrielle AO 03/05 THALES : Kepler Cheuvreux reste à l’achat AO 03/05 THALES : Défense et transports compensent l'aérospatiale au 1er trimestre RE 03/05 THALES : bond de 34% des prises de commandes au 1er trimestre à 3 mrd EUR AW 03/05 THALES : croissance de 4,1% du CA trimestriel CF 03/05 THALES : A suivre aujourd'hui AO 03/05 THALES : a vu ses ventes progresser de 4,1% au premier trimestre, journée invest.. AO 03/05 PATRICE CAINE : Thales confirme ses objectifs 2018 après la hausse de son chiffr.. DJ Recommandations des analystes sur THALES 04/05 THALES : Credit Suisse toujours positif après les trimestriels AO 03/05 THALES : le titre bien orienté après une solide publication trimestrielle AO 03/05 THALES : Kepler Cheuvreux reste à l’achat AO