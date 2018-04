Thales : Hainan Airlines étend son partenariat avec Thales en tant que fournisseur stratégique des systèmes IFEC

Points clés

Thales et Hainan Airlines développent leur partenariat à long terme en désignant Thales comme le fournisseur stratégique des systèmes IFEC pour équiper leur nouvelle flotte de gros porteurs A350.

Thales s'est engagé à soutenir les ambitions de croissance de Hainan Airlines en continuant de contribuer à l'excellence de l'expérience de ses passagers.

Les filiales de HNA Group possèdent une flotte totale de 50 appareils équipés des systèmes IFE de Thales. Comme annoncé en janvier dernier, Thales a été sélectionné pour équiper les compagnies aériennes du Groupe HNA du système AVANT sur une flotte d'Airbus A330 et A350

Cet engagement a été renforcé aujourd'hui avec la signature d'un accord de partenariat par lequel Thales devient le fournisseur stratégique d'équipement de divertissement et de connectivité en vol pour la nouvelle flotte de gros porteurs A350 d'Hainan Airlines. Cette évolution vient renforcer la relation de confiance entre la compagnie aérienne et Thales pour offrir une expérience passager exceptionnelle.

Avec cet accord, Hainan Airlines et Thales étendent leur coopération et renforcent leur partenariat à long terme. En répondant à la vision stratégique de Hainan Airlines, Thales fournira à ses clients son expertise de pointe et ses toutes dernières solutions de divertissement et de connectivité en vol, dotées des fonctionnalités, interfaces utilisateur et innovations les plus récentes.

Les filiales de la compagnie possèdent une flotte de plus de 50 appareils A330 volant avec les systèmes IFE de Thales. Comme annoncé en janvier dernier, Thales a été sélectionné pour équiper toutes les compagnies aériennes du Groupe du tout dernier système de divertissement à bord AVANT sur une flotte de 42 gros porteurs A330 et 17 appareils A350 XWB dont la maintenance est assurée par les services Thales FlytCARE.