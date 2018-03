Thales : La Norvège s’appuie sur Thales pour digitaliser ses chemins de fer

Points clés

La Norvège a choisi Thales pour déployer son système de gestion du trafic de nouvelle génération dans tout le pays.

Bane NOR bénéficiera d'une solution TMS éprouvée et évolutive, capable de s'adapter à l'extension et à l'évolution du réseau pour répondre aux besoins de la Norvège pendant les 25 prochaines années.

Basée sur le système ARAMIS de Thales, la solution a été considérablement améliorée pour offrir une plate-forme cybersécurisée et 'cloud-ready', dotée d'une interface homme-machine parfaitement adaptée.

L'ambition de Bane NOR est de se doter du meilleur système de gestion du trafic ferroviaire au monde. À cet effet, Thales déploiera sa solution de toute dernière génération basée sur le système de gestion du trafic ARAMIS. Elle permettra d'améliorer la ponctualité des trains, la sécurité et le confort des voyageurs et de faciliter la mobilité des personnes, des biens et des idées à travers tout le pays. Capable de s'adapter à l'extension et à l'évolution du réseau, le nouveau système contribuera au développement économique et de la digitalisation de la Norvège.

Le programme de digitalisation inclut le déploiement rapide d'un système de gestion du trafic (TMS) à l'échelle du pays pour remplacer les trois systèmes existants. Un TMS de pointe est crucial pour permettre aux opérateurs ferroviaires d'exploiter au maximum le potentiel de leurs infrastructures, de déployer davantage de trains sur le réseau existant et de renforcer la capacité et l'efficacité des chemins de fer afin d'améliorer la ponctualité des trains, la sécurité et le confort des voyageurs, mais aussi de faciliter les mouvements de personnes et de marchandises dans tout le pays.

'Thales est ravi d'avoir été choisi pour déployer la composante clé du processus de digitalisation des chemins de fer norvégiens. Véritable moteur de la digitalisation, Thales se réjouit d'aider Bane NOR à mener à bien sa mission. Cet investissement représente un grand pas vers la révolution ferroviaire en Norvège.', Directeur général adjoint Systèmes de transport, Thales Ce programme de grande envergure, qui inclut la maintenance et les services de cybersécurité, sera déployé au cours des 17 prochaines années.

La Norvège va s'appuyer sur le système TMS de dernière génération de Thales basé sur ARAMIS, une solution fiable et mature qui gère plus de 50 000 trains par jour dans 17 pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, le Danemark et le Royaume-Uni. Bane NOR bénéficiera d'une solution TMS éprouvée et évolutive, combinée à une plate-forme de nouvelle génération, capable de s'adapter à l'extension et à l'évolution du réseau pour répondre aux besoins de la Norvège au cours des 25 prochaines années. Cette solution de nouvelle génération a été considérablement améliorée pour offrir une plate-forme sécurisée « cloud-ready », dotée d'une interface homme-machine parfaitement adaptée. Pendant la période de migration, le TMS de Thales sera interfacé avec les systèmes existants, afin de permettre une transition en douceur vers le nouveau système.

L'ERTMS (European Rail Traffic Management System) a pour objet de remplacer les différents systèmes nationaux de contrôle et de commande des trains en service en Europe, afin de créer un réseau ferré européen unifié et d'augmenter la compétitivité des chemins de fer européens. La Norvège s'est engagée à déployer l'ERTMS et un nouveau système de signalisation sur son réseau ferré national d'ici 2034. Ce projet de modernisation répond également à la nécessité de remplacer les anciens systèmes de signalisation, plus difficiles à maintenir et moins fiables.

À propos de Thales en Norvège

​Présent en Norvège depuis une centaine d'années, Thales est un partenaire de confiance pour le développement et le déploiement de systèmes de communication sécurisés et robustes, leaders du marché et capables de faire face à des conditions extrêmes. Thales, qui emploie plus de 220 collaborateurs en Norvège, est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés des transports publics, de la défense et de la sécurité en Norvège comme à l'international.