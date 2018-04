Thales : La Société de transport de Montréal s’appuie sur Thales pour moderniser son réseau de métro

La Société de transport de Montréal (STM) a de grandes ambitions pour faciliter la mobilité de ses citoyens en améliorant son réseau de métro. Pour ce faire, elle vient d'attribuer à Thales un contrat portant sur la première phase de modernisation des systèmes d'enclenchement informatisés (SEI) sur l'ensemble des lignes du métro de Montréal.

Le métro de Montréal est le plus important au Canada en termes de fréquentation et le 3e en Amérique du Nord[1], transportant plus de 1,25 millions de passagers quotidiennement les jours ouvrables. Afin de maintenir les équipements du métro en bon état et de les mettre à niveau dans l'optique d'assurer la qualité du service, la STM a lancé le programme de renouvellement du patrimoine des équipements fixes du métro, ainsi que la création d'un nouveau dépôt stratégique (garage Côte-Vertu) pour faire face à une fréquentation accrue du réseau.

Le contrat porte sur le remplacement ferme de 8 systèmes et de 8 systèmes en option dans 15 stations existantes et un nouveau dépôt à la station Côte-Vertu qui permettra à la STM d'améliorer l'exploitation du réseau en faisant circuler davantage de trains aux heures de pointe.

Ce contrat renforce encore davantage la présence de Thales au Canada et plus particulièrement au Québec où Thales a récemment investi dans cortAIx, le centre de Recherche et de Technologies spécialisé en Intelligence Artificielle, basé à Montréal. Notre présence au Québec permettra également de fournir un service public essentiel aux citoyens en soutenant STM sur le long terme.

Dominique Gaiardo,directeur général des activités de signalisation ferroviaire urbaine chez Thales

La STM investit continuellement afin d'améliorer la fréquence et la capacité de son métro et ainsi contribuer à la qualité de vie des citoyens. Les systèmes d'enclenchement de Thales permettront aux opérateurs de disposer de systèmes à la pointe de la technologie en termes de performance et de fiabilité. Ils répondent aux standards et aux normes les plus contraignantes au monde. La solution qui sera mise en place à Montréal a largement fait ses preuves et est déjà déployée dans de nombreuses métropoles telles que Toronto, New York et Hyderabad. En sélectionnant Thales, la STM prépare l'avenir et l'évolution de son réseau, les équipements fournis pouvant facilement évoluer dans le cadre du déploiement d'une nouvelle solution de signalisation basée sur le CBTC (Communication-Based Train Control).