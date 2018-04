Thales : NanoRacks, Altec et Thales Alenia Space annoncent un partenariat commercial à l’international

Les entreprises vont mettre en place conjointement une offre de solutions de bout en bout afin que les clients européens et asiatiques puissent avoir accès plus facilement à l'orbite basse. Cette offre inclura une combinaison de hardware, de logiciels et de services au sol. Le module de SAS commercial Bishop de NanoRacks fera partie intégrante du portfolio de produits spatiaux de Thales Alenia Space et d'ALTEC. Le bureau va également héberger le personnel technique de NanoRacks, requis pour la bonne réalisation de Bishop.

Turin - 19 Avril 2018 - NanoRacks est heureux d'annoncer que l'entreprise va profiter des opportunités relatives à la Station Spatiale Internationale et ce, en coopération avec ALTEC et Thales Alenia Space, Joint-Venture entre Thales 67% et Leonardo 33%. Pour ce faire, NanoRacks va doter en personnel son premier bureau européen, qui se situera dans les locaux d'ALTEC à Turin, en Italie. Le bureau fera office de « business development Hub » pour les clients européens et asiatiques. Les clients internationaux pourront apprécier dorénavant les services clés en main, de bout en bout, ainsi que les conseils techniques dans un fuseau horaire plus adapté.

La première se traduira par la mise en place d'un workshop commun, qui se tiendra à Turin au dernier trimestre 2018, afin de mettre en avant la nouvelle équipe ainsi que les opportunités du marché relatives au module de SAS commercial Bishop.

Vue d'artiste : © NanoRacks



A propos de NanoRacks :

NanoRacks est la première compagnie au monde à fournir des services commerciaux depuis la Station Spatiale Internationale. La société propose des solutions de qualité à faible coût et avec des préavis très courts pour les besoins de déploiement de satellites et de recherche, basique et académique, aussi bien aux Etats-Unis que dans 30 autres pays dans le monde entier, aussi bien pour les nouveaux venus que pour les acteurs établis dans le secteur spatial. Depuis 2009, NanoRacks, basé au Texas, a créé de nouveaux marchés et inauguré une ère nouvelle dans le domaine des services spatiaux. En juillet 2015, NanoRacks a signé un accord de partenariat avec Blue Origin pour offrir des services d'intégration sur leur véhicule spatial suborbital New Shepard. NanoRacks a également été sélectionné par la NASA, avec ses partenaires ULA et Space Systems Loral, pour participer au programme NextSTEP 2 visant à développer des systèmes d'habitats commerciaux en orbite basse et au-delà. En janvier 2018, plus de 600 charges utiles ont été lancées depuis la Station spatiale internationale grâce aux services fournis par NanoRacks. Sabase de clients comprend les agences spatiales européenne (ESA), allemande (DLR), et américaine (NASA), des agences gouvernementales des États-Unis, Spire, Millennium Space Systems, Space Florida, NCESSE, Virgin Galactic, des entreprises pharmaceutiques, et des organismes au Vietnam, au Royaume-Uni, en Roumanie et en Israël.

Contact presse NanoRacks: Abby Dickes, adickes@nanoracks.com

A propos d'ALTEC :

ALTEC - Aerospace Logistics Technology Engineering Company - est une entreprise semi-privée détenue par Thales Alenia Space Italie et par l'Agence Spatiale Italienne (ASI). En 17 ans d'activité (Mars 2001) ALTEC s'est établit internationalement comme centre d'excellence Italien pour la fourniture de services logistiques et d'ingénierie pour soutenir les opérations et utilisations de la Station Spatiale Internationale (ISS) et le développement et la mise en œuvre de missions d'explorations planétaires. Aujourd'hui, tenant compte de l'évolution du cadre spatial international et des stratégies des actionnaires, ALTEC a renforcé et élargit ses activités dans le domaine de l'industrie aérospatiale, en particulier en ce qui concerne les activités commerciales et l'économie émergente du secteur. Avec ses 80 employés, tous techniciens très hautement qualifiés, ALTEC est un élément essentiel du secteur spatial et un point de convergence d'attraction pour l'économie locale. www.altecspace.it

Contact presse ALTEC : Daniela Souberan, daniela.souberan@altecspace.it

A propos de Thales Alenia Space :

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com



Contacts presse Thales Alenia Space :

Sandrine Bielecki

Phone: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Chrystelle Dugimont

Phone: +33 (0)4 92 92 74 06

chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com

Cinzia Marcanio

Phone:+ 39 06 41512685

cinzia.marcanio@thalesaleniaspace.com