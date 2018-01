Thales : Point sur l’avancement du projet d’offre publique de Thales sur Gemalto

Il est fait référence au communiqué de presse conjoint de Thales (Euronext Paris : HO) et Gemalto (Euronext Amsterdam and Paris : GTO) en date du 17 décembre 2017 relatif au projet d'offre publique en numéraire, au prix de 51,00 € par action coupon attaché, portant sur l'ensemble des actions de Gemalto (l'« Offre »). Thales et Gemalto ont établi le présent communiqué de presse conformément aux dispositions de la Section 7, paragraphe 1 alinéa a du Décret, qui impose la publication d'une mise à jour relative à l'avancement du projet d'offre publique dans les quatre semaines suivant son annonce. Thales et Gemalto confirment être en bonne voie quant à la préparation de l'Offre. Thales prévoit de soumettre une demande d'examen et d'approbation du document d'offre auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten) au cours de la semaine du 29 janvier 2018, avant la date limite prévue par le droit néerlandais. En outre, Thales et Gemalto confirment que le processus d'obtention des autorisations réglementaires requises dans le cadre de l'Offre est en cours. Il est prévu que l'opération soit réalisée peu de temps après que Thales ait obtenu toutes les autorisations règlementaires usuelles, ce qui est envisagé pour le second semestre 2018. **** Ce communiqué de presse conjoint de Thales et Gemalto est publié conformément à la Section 7 paragraphe 1 alinéa a du Décret sur les offres publiques néerlandais (Besluit openbare biedingen Wft, le « Décret »), dans le cadre du projet d'offre publique de Thales portant sur l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social de Gemalto. Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de souscription de titres émis par Gemalto. Une offre ne pourra être effectuée que dans le cadre d'un document d'offre.

