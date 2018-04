Thales : contrat au Sénégal

19/04/2018 | 15:00

Thales a publié ce jeudi un communiqué dans lequel le groupe indique que les Forces Armées sénégalaises s'appuient sur son expertise dans le domaine de surveillance et de la défense aérienne.



Elles s'équipent en effet d'un système clef en mains composé de radars longue portée Ground Master 400 ainsi que d'un centre de commandement et de contrôle SkyView pour sécuriser et contrôler leur espace aérien.



Les radars tridimensionnels Ground Master 400 combinent les toutes dernières avancées de la technologie radar. Entièrement numériques, ils seront reliés au centre de commandement et de contrôle SkyView, installé sur la base aérienne de Ouakam (Dakar).



Grâce à ce système entièrement automatisé, intuitif, flexible et évolutif, les opérateurs établiront la situation aérienne en toute autonomie. Ils fourniront aux autorités sénégalaises une situation en temps réel pour contribuer à la sécurité nationale.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.