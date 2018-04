Thales : contrats pour l'aéroport de Hong Kong

19/04/2018 | 11:05

Thales a remporté deux contrats auprès de l'aéroport de Hong Kong, et contribuera ainsi à la modernisation et à l'extension du système de navettes reliant les terminaux. Aucun montant n'a été précisé.



Le groupe français 'assurera la modification de la signalisation des lignes de l'Airport People Mover, la navette automatique qui assure la liaison entre le Skypier de Hong Kong et les terminaux de l'aéroport', indique un communiqué. 'Thales équipera également les nouvelles rames en systèmes de signalisation embarqués', est-il indiqué.





