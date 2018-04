Thales : lance-roquettes choisi par McDonnell Douglas

17/04/2018 | 13:20

Thales annonce la qualification du lance-roquettes FZ220 pour munitions guidées et non guidées (70 mm) pour l'hélicoptère léger MD530G de McDonnell Douglas Helicopters, suite aux tests effectués en mars dans l'Arizona, sur un site de l'armée américaine.



Cette qualification intervient alors que McDonnell Douglas est engagé dans la modernisation de la flotte d'hélicoptères légers de nombreux pays, notamment la Malaisie. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités de business pour le lance-roquette FZ220.



'Les lance-roquettes de Thales sont fabriqués en matériau composite, ce qui les rend en moyenne 50% plus légers que leurs homologues en métal et supprime les problèmes de corrosion', souligne le groupe français d'électronique de défense.



