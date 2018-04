Thales : lance sa nouvelle gamme de divertissement à bord avec les solutions IFE CORE et PRESTIGE

À l'occasion du salon Aircraft Interiors, Thales lance aujourd'hui sa nouvelle gamme de divertissement à bord avec une palette complète de solutions et services, l'objectif étant d'optimiser la satisfaction et la fidélité des passagers mais également les revenus des compagnies aériennes. Pour compléter AVANT, le système de divertissement à bord le plus évolué du marché et basé sur Android, Thales présente CORE et PRESTIGE, deux nouvelles solutions conçues pour répondre aux différents besoins et modèles économiques des compagnies aériennes.

Points clés

La solution de divertissement à bord CORE de Thales est conçue pour offrir le meilleur rapport qualité -prix et le coût de possession le plus compétitif.

L'IFE PRESTIGE procure une expérience multidimensionnelle et personnalisée, élaborée avec un savoir-faire exclusif pour valoriser la marque de la compagnie aérienne.

Toutes les solutions IFE de Thales sont alimentées par la plateforme digitale InFlyt360, enrichie des dernières technologies Big Data telles que le machine learning et les algorithmes d'appariement, afin d'optimiser en permanence l'expérience des passagers.

L'introduction de ces nouveaux systèmes vient compléter les dispositifs de pointe IFE AVANT proposés par Thales, qui équipent actuellement plus de 30 compagnies aériennes de classe mondiale. Haute technologie, haute performance et vaste choix de fonctionnalités et d'applications sont offertes.

Alimentée par la plateforme InFlyt360, l'IFE CORE constitue la solution la plus compétitive du marché. Elle s'adresse aux compagnies aériennes qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix et le coût de possession le plus performant, tout en bénéficiant des services de support Thales. Conforme aux normes PCI, CORE permet le développement de revenus optionnels. La solution est livrée avec un support permettant d'assurer un cycle de vie étendu et elle est préparée pour la connectivité.

De plus, ce système répond très efficacement aux exigences des compagnies aériennes à la recherche d'une solution dotée d'une configuration simplifiée et d'un processus de livraison accéléré. SELECT, l'interface utilisateur intuitive de CORE, intègre la toute dernière technologie User Experience (UX) procurant une expérience utilisateur moderne, simple et intuitive. Grâce à la plateforme InFlyt360, l'interface SELECT permet de solliciter les passagers en leur proposant un contenu mixte et une intégration transparente de la publicité, notamment des promotions, des offres ciblées et un contenu adapté au destinataire.

Le système CORE est pourvu de toutes les fonctionnalités essentielles. Doté d'un éventail d'applications et de services digitaux indispensables, il répond aux attentes des compagnies aériennes et des passagers. Les solutions CORE et PRESTIGE reprennent les qualités propres de conception d'AVANT et les personnalisent. Des assemblages de sièges prédéfinis ont été mis en place tout en conservant une flexibilité LOPA (Layout of Passenger Accommodation).

Autre caractéristique essentielle, la solution CORE repose sur une solution éprouvée, configurée sur l'architecture existante, et s'adapte à toutes les plateformes Boeing et Airbus. La cybersécurité est assurée par Thales.

PRESTIGE permet aux passagers de se connecter et d'interagir avec les derniers appareils électroniques grand public et des applications connectées uniques, pour une expérience de vol inoubliable. Le système intègre des écrans de qualité HD ultra (4K) offrant une image d'un éclat exceptionnel. PRESTIGE est également alimenté par la plateforme InFlyt360 pour améliorer en permanence l'engagement et la personnalisation de l'offre passagers tout au long du voyage.

'Thales est heureux de présenter ses nouvelles solutions IFE CORE et PRESTIGE à l'occasion du salon Aircraft Interiors. La gamme IFE de Thales propose maintenant une palette complète de solutions pour chaque segment de marché, l'objectif étant d'optimiser la satisfaction des passagers et la fidélisation à la marque. Avec CORE, AVANT et PRESTIGE alimentés par la plateforme digitale InFlyt 360, les compagnies aériennes peuvent choisir la solution IFE de Thales qui reflète réellement la promesse de leur marque. ', directeur InFlyt Experience, Thales L'aspect véritablement révolutionnaire de ce nouveau système est l'expérience qu'il procure aux voyageurs. Elle est le résultat d'un processus rigoureux d'innovations communes, avec chacune des compagnies aériennes clientes, des partenariats industriels, la participation de la Digital Factory de Thales et de ses centres d'innovation dans le monde entier. PRESTIGE est conçu pour offrir une expérience multidimensionnelle et personnalisée pour la compagnie aérienne À la demande de la compagnie aérienne, PRESTIGE offrira une interface utilisateur spécifique à chaque client. Développée par le centre d'excellence Thales UX dédié et des partenaires de premier ordre, cette interface exploite des principes de conception centrés sur l'humain pour offrir une expérience optimale aux passagers. Avec son design d'exception, le système PRESTIGE permettra de valoriser l'image de la compagnie aérienne.

PRESTIGE s'adresse aux compagnies aériennes en quête d'une expérience exclusive et de services uniques qui vont bien au-delà du système IFE. Pour tout ce que la compagnie aérienne représente dans les airs, au sol, dans les villes ou dans le cyberespace, Thales s'associe à ses clients pour apporter des solutions qui rendent demain possible dès aujourd'hui.