Thales : protocole de recherche pour le sous-marin australien

02/05/2018 | 08:41

A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Australie, Thales fait part d'un protocole d'accord dans le domaine de la recherche avec l'Université Flinders d'Adélaïde et l'ENSTA Bretagne, afin de contribuer au programme des futur sous-marins australiens.



'Le protocole d'accord crée un cadre durable pour la collaboration dans le domaine de la robotique navale destinée aux sous-marins et aux sonars de navires de surface', précise Chris Jenkins, directeur général de Thales en Australie.



Les discussions ont dégagé deux sujets de collaboration : un démonstrateur pour la connexion automatique des liaisons électro-optiques en milieu marin, et des véhicules autonomes de surface pour tester les algorithmes d'autonomie sur des essaims de robots en mer.



