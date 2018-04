Thales : remporte deux contrats de signalisation à Hong Kong

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le groupe d'électronique et de défense Thales a annoncé jeudi avoir remporté deux contrats de signalisation à Hong Kong dans le cadre du développement et de l'extension de son aéroport international.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Thales, en collaboration avec la société japonaise Niigata-Transys jouera un rôle clé en prolongeant les lignes existantes de l'Airport People Mover (APM), le train automatique assurant la liaison entre les terminaux 1 et 2 de l'aéroport et le Skypier fluvial de Hong Kong. Le Groupe fournira également toute la signalisation embarquée à bord des nouveaux trains.

- Le premier contrat est lié au réaménagement de l'aéroport dans le cadre de son agrandissement et la réimplantation du dépôt. La modification et le déplacement du dépôt impliquent la modification des lignes de l'APM et donc de leur signalisation. Ce projet, d'une durée de 7 ans, est une opération complexe qui nécessite d'intervenir sur un système en opération sans perturber le service aux usagers.

- Le deuxième contrat concerne les nouveaux APM qui seront équipés du système CBTC (Communications Based Train Control) SelTrac de Thales. Cette signalisation embarquée permet de contrôler la trajectoire des trains, leur vitesse, l'intervalle et la distance de sécurité entre les trains et assure la communication entre les trains et le central de sécurité.

